Brakuje cukru w Biedronce. Co się dzieje? Dostawcy, pracownicy i sieć komentują

Autor: Agata Kinasiewicz

Data: 19-07-2022, 19:59

Oprócz braku innych towarów w Biedronkach, o których już pisaliśmy, w większości sklepów brakuje także cukru. Sieć wprowadziła nawet miejscowo limity na zakup cukru na jednego klienta. Zapytaliśmy więc sieć, dostawców i pracowników o to, co się dzieje.

Braki cukru w sklepach Biedronki widać w wielu województwach/ fot. AK

Na początku o braku cukru w sklepach Biedronka przeczytać można było w mediach społecznościowych. Narzekały zwłaszcza kobiety oraz… pszczelarze, którzy z braku pokarmu dla pszczół dokarmiają je okresowo (między kwitnieniem roślin) także cukrem.

Nasza redakcja dostała także sygnał od związków zawodowych, które narzekając na ogólny brak rąk do pracy wskazywały także, że być może ich pracodawca ma także problem z dostawcami, co jeszcze bardziej przełoży się na niezadowolenie klientów i gorsze warunki ich pracy.

Z listu do redakcji:

Potwierdzam. W Żyrardowie jest podobnie [brak towarów- przyp. red.]. Cukier, zupki błyskawicznie, napoje, jajka - to notorycznie brakujący asortyment. Pracownik sklepu powiedział mi, że jeden klient kupił niedawno 70 kg cukru! Kierownictwo sklepów o braki towarów, obwinia magazyny.

Braki cukru w Biedronce w całym kraju

Jak się okazuje, braki cukru dotyczą prawie całego kraju – od Śląska, po Warszawę, aż po Pomorze. Media społecznościowe obległy zdjęcia pustych półek, trafiły one także do naszej redakcji.

O przyczynę takiego stanu rzeczy zapytaliśmy sieć Biedronka. Równocześnie po naszym tekście o kłopotach z ogólnym zaopatrzeniem sieci dotarła do nas wiadomość o strajku pracowników dystrybucji w Wojniczu. Zapytałam sieć Biedronka także o to, czy obecne kłopoty z dostępnością cukru mogą wynikać z renegocjacji kontraktów między dostawcami cukru – głownie spółką Polski Cukier, która jest dostawca produktów Polski Cukier oraz Pfeifer & Langen Polska, która dostarcza do sieci cukier marki Diamant.

Biedronka dementuje strajki: przedsiębiorcy wykupują cukier

Dementujemy pogłoski jakoby w centrum dystrybucyjnym sieci Biedronka w Wojniczu odbywał się strajk. Jeśli chodzi zaś o kwestie braków takich produktów jak cukier czy olej to jesteśmy świadomi, że w związku z oferowaną przez nas niską ceną niektórzy klienci nabywają w naszych sklepach niedetaliczne ilości tych artykułów. Na podstawie analizy pozycji na paragonach można stwierdzić, że nabywcami cukru mogą być przedsiębiorcy, a nie gospodarstwa domowe – odpowiedział Dawid Śrama, dyrektor operacyjny w sieci Biedronka, odpowiedzialny za region Wojnicz.

O tym, że piekarnie i cukiernie szukają cukru i towarów w dyskontach mówił w rozmowie z portalem Spożywczym Andrzej Piętka. Pokazywał także zdjęcia, z których wynika, że cukier z dyskontów Biedronki wywożony był w hurtowych ilościach. Sama widziałam kiedyś produkty marki własnej (przetwory warzywne) w kuchni jednej z warszawskich restauracji. Być może faktycznie zainteresowanie cukrem po obniżonej cenie było na tyle wysokie, że zaczęło go brakować w sklepach.

Andrzej Piętka - zdjęcie pokazujące hurtowe wykupowanie cukru z Biedronki

Dostawcy o braku cukru w Biedronce

Zapytałam jednak dostawców, czy nie trwa renegocjacja cen związana ze zwiększonymi kosztami produkcji cukru oraz innych artykułów spożywczych. Dobrym przykładem takich działań jest brak chipsów marki Lay’s w dyskontach Biedronki od końca 2021 roku. Dystrybutor i producent nie doszli do porozumienia z siecią, dlatego klienci nie mogą już dostać tych towarów w sieci. Czy z cukrem jest podobnie?

- Proszę pani, zgodnie z prawem nie można mi o tym rozmawiać. To jest sprawa Biedronki. Proszę pytać sieć – odpowiedział mi Maciej Jochemski z Pfeifer & Langen Polska.

- Wiemy, jak wygląda sytuacja w branży logistyczno-transportowej… - mówi z kolei Szymon Smajdor, rzecznik prasowy Krajowej Grupy Spożywczej. Wskazując na kłopoty z łańcuchem dostaw tłumaczy, że KGS, właściciel Polskiego Cukru wywiązuje się z dostaw dla sieci Biedronka.

Nasze dostawy i zobowiązania są realizowane bez zakłóceń - podkreśla rzecznik Krajowej Grupy Spożywczej.

Z kolei przedstawiciele związków zawodowych podkreślają, że sytuacja w Biedronce jest napięta i od dłuższego czasu trwają problemy z zaopatrzeniem sklepów.