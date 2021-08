Branża handlowa: Szczepienia pozwolą uniknąć lockdownów

- Masowe zaszczepienie i uzyskana tym samym zbiorowa odporność to jedyna dostępna powszechnie metoda dająca nadzieję na uniknięcie wprowadzenia kolejnych restrykcji w walce z pandemią - wskazuje Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług.

Autor: portalspozywczy.pl

Data: 13-08-2021, 12:09

Zofia Morbiato, dyrektor generalna ZPPHiU apeluje o doprecyzowanie kwestii PKD. fot. mat. pras.

Branża handlowa zachęca do szczepień

ZPPHiU zachęca klientów do dobrowolnych szczepień i wskazuje obniżoną odwiedzalność centrów handlowych w stosunku do 2019 r.

Obserwacja wydarzeń z Europy i świata potwierdza, że czwarta fala pandemii jest prawdopodobna także w Polsce. Można jednak prewencyjnie stosować środki zapobiegawcze takie jak szczepienia.

Zarzad ZPPHiU zachęca Polaków do szczepień - „Jeśli chcemy, by jesień była spokojna i nie zakłócił jej kolejny lockdown, wspólnie zróbmy wszystko, by minimalizować ryzyko wzrostu liczby zachorowań”.

Upowszechnienie szczepień pozwala skorzystać z nich niemal od ręki, dzięki licznym punktom i uproszczonym procedurom usprawniającym proces. Punkty szczepień znajdują się również w centrach handlowych. Handlowcy apelują, by korzystać z szerokiej dostępności szczepionek, a dzięki temu zwiększyć liczbę Polaków, którzy będą bezpieczniejsi wobec zagrożenia wzmożoną aktywnością wirusa przewidywaną jesienią.

„Masowe zaszczepienie i uzyskana tym samym zbiorowa odporność to jedyna dostępna powszechnie metoda dająca nadzieję na uniknięcie wprowadzenia kolejnych restrykcji w walce z pandemią. Nie znamy w tej chwili jednoznacznych kryteriów, ale ogłoszenie lockdownów, zwłaszcza regionalnych nie jest wykluczone. By temu zapobiec apelujemy o zrozumienie i współodpowiedzialność do naszych klientów ” zachęca Zarząd ZPPHiU

Odwiedzalność centrów handlowych wciąż niższa

Pragniemy jednak z naciskiem podkreślić, że odwiedzalność centrów (badanie przeprowadzone w 124 centrach handlowych w całej Polsce) nie wróciła do poziomu z 2019 roku. W lipcu 2021 według badań Proxi cloud odnotowaliśmy 34 % mniej wizyt i 38% mniej unikalnych klientów w stosunku do tego samego miesiąca 2019 r. Na podstawie naszych raportów wewnętrznych obserwujemy zwiększoną konwersję, która jest wynikiem starannego planowania zakupów przez naszych klientów, przy jednoczesnym ograniczaniu wizyt w centrach - podkreśla Zofia Morbiato, Dyrektor Generalna ZPPHiU.

Deklarujemy gotowość do współpracy z rządem we wszystkich racjonalnych działaniach, które będą miały wpływ na ograniczenie zagrożeń dla naszych pracowników i klientów. Przyłączamy się do apeli o masowe szczepienia podnosząc jednocześnie, że nasze sklepy w centrach handlowych są bezpieczne - komunikuje Zarząd ZPPHiU.