Branża handlowa: Szczepmy się, by uniknąć jesiennego lockdownu

Organizacje branży handlowej – Polska Izba Handlu, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji oraz Polska Rada Centrów Handlowych – apelują do Polaków o szczepienie się, żeby uniknąć kolejnego lockdownu jesienią.

Autor: www.portalspozywczy.pl

Data: 03-08-2021, 12:11

Branża handlowa apeluje: Szczepmy się, by uniknąć lockdownu, fot. shutterstock

– Polska gospodarka już została nadwyrężona przez pandemię koronawirusa. Prawdopodobny jest kolejny lockdown w okresie jesiennym. Jako społeczeństwo możemy temu zapobiec poprzez masowe szczepienia. Dlatego apelujemy, aby to robić. Pomoże to zachować płynność finansową wielu firm oraz utrzymać wiele miejsc pracy – mówi Maciej Ptaszyński, wiceprezes Polskiej Izby Handlu.

Dzisiaj odsetek Polaków zaszczepionych co najmniej jedną dawką szczepionki to ok. 48%, natomiast dwoma dawkami ok. 42%. To zdecydowanie za mało, abyśmy mogli zachować zbiorową odporność.

Kolejne obostrzenia mogą spowodować likwidację punktów handlowych

– Pracownicy sklepów mają codzienny kontakt z dziesiątkami osób. Powinniśmy zadbać o ich bezpieczeństwo poprzez szczepienie się. Powszechne szczepienia i uzyskanie odporności stadnej przez nasze społeczeństwo to krok w luzowaniu obowiązujących obostrzeń, co oznacza większą wygodę w robieniu zakupów przez klientów – dodaje Renata Juszkiewicz, prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji.

– Nie chcemy, aby jesienią dostęp do galerii handlowych został ponownie ograniczony. Przedsiębiorcy działający w nich i tak już bardzo ucierpieli finansowo w konsekwencji 21 tygodni lockdownów. Kolejne obostrzenia mogą spowodować likwidację punktów handlowych, a co za tym idzie także miejsc pracy. Jest to także ograniczenie dla klientów, którzy nie będą mogli korzystać ze sklepów i usług w centrach handlowych. Możemy temu zapobiec poprzez szczepienie się ­– mówi Krzysztof Poznański, dyrektor zarządzający Polskiej Rady Centrów Handlowych.

W tej trudnej sytuacji powinniśmy jako społeczeństwo zatroszczyć się o wspólne bezpieczeństwo oraz zdrowie swoje i innych, ale także o bezpieczeństwo gospodarcze kraju.