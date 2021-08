Branża spożywcza i handel: W którą stronę zmierza klient?

strefa premium

Działania marek spożywczych współgrają z rosnącą świadomością i odpowiedzialnością ze strony konsumentów – mówi serwisowi portalspozywczy.pl Honorata Jarocka, Senior Food and Drink Analyst, Mintel.

Ze względu na pandemie zachowania konsumenckie w roku 2020 mocno się zmieniły. Czy obecnie klienci wracają do starych zachowań, czy coś z tych zmian pozostało? Na co powinny zwracać uwagę marki spożywcze oraz sieci handlowe?

Aspekt pro-środowiskowy i zdrowotny

- Analiza polskiego rynku spożywczego pod kątem nowych wdrożeń w oparciu o dane z Globalnej Bazy Nowych Produktów (GNPD/Global New Products Database) firmy Mintel wskazuje, że w okresie 12 miesięcy do lipca 2021 roku wiodącymi typami oświadczeń były „produkt organiczny”, „z niską/zerową zawartością alergenów”, „bez postrzeganych jako sztuczne dodatków/konserwantów”, „produkt wegański” oraz „bez glutenu” – mówi serwisowi portalspozywczy.pl Honorata Jarocka, Senior Food and Drink Analyst, Mintel.