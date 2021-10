Branża spożywcza przeciwko marnowaniu żywności

Kończący się tydzień w głównej mierze był poświęcony walce z marnowaniem żywności. Branża spożywcza dyskutowała, jak przeciwstawić się temu negatywnemu zjawisku, jakim jest wyrzucanie jedzenia do kosza.

Autor: Jakub Szymanek

Data: 30-09-2021, 18:31

Branża spożywcza przeciwstawia się negatywnemu zjawisku, jakim jest wyrzucanie jedzenia do kosza. / fot. unsplash

Pretekstem do nagłaśniania tematu marnowania żywności był obchodzony w tym tygodniu Międzynarodowy Dzień Świadomości na Temat Strat i Marnowania Żywności. Zatem, jaka jest świadomość na temat marnowania żywności? Zdaniem Beaty Ciepłej, prezes Federacji Polskich Banków Żywności, niestety wciąż zbyt mała.

– Duża grupa osób nie wie, jak ma postępować, żeby nie marnować żywności. Nie uświadamiamy sobie skali tego, że nasz udział – konsumentów – w procesie marnowania żywności jest naprawdę duży. W postrzeganiu naszego gospodarstwa domowego może wyglądać, że jest świetnie, ale jakbyśmy policzyli, ile mimo wszystko różnych rzeczy wyrzucamy do kosza, to mały kamyczek do tego ogródka się nazbiera. Trzeba mieć świadomość tego, że można tworzyć lepszy świat, uczyć się i dowiadywać się jak nie marnować jedzenia – oceniła Beata Ciepła.

Na problem marnowania jedzenia zwróciła również uwagę Jagna Niedzielska.

– Skala marnowania żywności jest naprawdę bardzo duża. Podczas spotkania „Zupa Disko” rozmawialiśmy nie z konsumentami, a z producentami, miastem, sklepami i mogliśmy podyskutować o odgórnych regulacjach. Musimy pomyśleć o tym, co dzieje się na początku tego całego łańcucha, u producenta, w sklepie, jak mieszkaniec Warszawy czy innego miasta może zadziałać przeciwko marnowaniu żywności. Jeśli ten cały łańcuch będzie dobrze budowany i edukowany, to jestem przekonana, że konsument nie będzie musiał bić się w pierś, że tyle wyrzuca jedzenia, bo będzie robić to zdecydowanie mniej – wyjaśniła Jagna Niedzielska.

W Polsce marnuje się 5 milionów ton żywności rocznie

Według badania Federacji Polskich Banków Żywności rocznie w Polsce marnuje się 5 milionów ton żywności, z czego 3 miliony ton pochodzą od konsumentów, a reszta od rolników, producentów żywności i sklepów. Według danych FPBŻ przeciętna, czteroosobowa rodzina marnuje rocznie produkty o wartości ok. 2,5-3 tys. zł. Jak powiedziała Beata Ciepła, często powody marnowania jedzenia są prozaiczne.

– Pierwsze badania, które były zrealizowane w Polsce, wskazują, że marnujemy rocznie 5 milionów ton żywności. Za 60 proc. tej ilości odpowiadają konsumenci. Oczywiście w rolnictwie, produkcji, transporcie i sklepach te straty spowodowane różnymi czynnikami również są. Jednak najwięcej jedzenia marnują konsumenci indywidualni. Jak pokazują badania, powody marnowania żywności są często prozaiczne. Kupuje się za dużo żywności, która później ulega przeterminowaniu. Ewentualnie źle przechowujemy jedzenie. To są proste błędy, których można uniknąć – tłumaczyła prezes Federacji Polskich Banków Żywności.

Jak walczyć z marnowaniem jedzenia?

Z opracowanego przez FPBŻ raportu „Perspektywy zapobiegania marnotrawstwu żywności w Polsce do 2030 roku” płyną niestety pesymistyczne wnioski. Eksperci prognozują co prawda zmniejszenie skali marnowania jedzenia, ale bardziej w postaci ewolucji niż rewolucji. Skuteczne ograniczenie marnowania żywności w najbliższej dekadzie będzie wymagało nakładów finansowych oraz współpracy podmiotów publicznych i prywatnych. W raporcie wskazano również, że największe zmiany muszą dokonać się w gospodarstwach domowych, bo tam marnuje się najwięcej żywności. Jak zatem można przeciwstawić się marnowaniu jedzenia na co dzień?

– To jest bardzo długa droga i potrzeba mnóstwo czasu, żeby odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast tak pokrótce, to przede wszystkim trzeba chcieć. Mamy wiele narzędzi do tego, ale nie wszystkie są dla nas, bo mamy różne sytuacje prywatne i zawodowe. Ale na pewno jest pewien aspekt stały dla każdego. Wszyscy musimy patrzeć na to, jak żyjemy na co dzień. Monitorować się. Warto zatrzymać się na jeden dzień w miesiącu lub na trzy dni raz na trzy miesiące, przeanalizować i zapisać na kartce, co wyrzucamy podczas gotowania, podczas zakupów, zaglądania do lodówki i szafek kuchennych. Ta informacja da nam pogląd, jak przeciwstawić się marnowaniu żywności, z jakich narzędzi skorzystać – wyjaśniła Jagna Niedzielska.

– Mogą być także odgórne regulacje, która są potrzebne konsumentom, producentom żywności i sklepom, o czym może świadczyć chociażby wprowadzona całkiem nie tak dawno ustawa o niemarnowaniu żywności dotycząca sklepów wielkopowierzchniowych. Natomiast indywidulane podejście do sprawy każdego z nas jest bardzo ważne. Miejmy szacunek względem siebie i jedzenia – dodała.

Giganci spożywczy łączą siły przeciw marnowaniu żywności w Polsce

Według badania FPBŻ 64 proc dorosłych konsumentów ma problem ze zrozumieniem oznaczeń na etykietach umieszczonych na produktach spożywczych. Wielu konsumentów nie potrafi również wskazać różnicy pomiędzy datą minimalnej trwałości (najlepiej spożyć przed), a terminem przydatności do spożycia (należy spożyć do). W związku z tym wiodą branża spożywcza postanowiła połączyć siły, aby ratować żywność w Polsce przed zmarnowaniem. W ramach współpracy takie firmy jak: Auchan, Baron The Family, Brodowski Owoce, Cherry Tree, Dan Cake, Danone, Danio, FRoSTA, Herbapol, Kaufland, Krokus, Nestle, Ogródek Dziadunia, Pan Pomidor, Pszczelarz Kozacki, Puffins, Soligrano, Spiżarnia Rydzyńska, Wege Siostry, Winiary oraz Zjedz sobie podpisały z Too Good Too Go Pakt Koalicji Partnerów, zobowiązując się do przeprowadzenia kampanii edukacyjnej poświęconej prawidłowemu interpretowaniu etykiet.

Czy to przełoży się na większą świadomość konsumentów na temat marnowania jedzenia, bardziej odpowiedzialne i przemyślane zakupy? Pozostaje mieć nadzieję, że tak, bo każdy ruch w walce przeciwko marnowaniu jedzenia jest dobry dla nas samych i dla planety.