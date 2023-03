Grupa 15 organizacji przetwórczych i rolniczych w Polsce apeluje do Polaków o patriotyzm konsumencki. Przedstawia swoją trudną sytuację, wzrost kosztów produkcyjnych, wysoką inflację. Tłumaczy dlaczego tak ważne jest wspieranie lokalnego rynku, wybór produktów krajowych.

- Apel to wyraz trudnej sytuacji na rynku a także nieskutecznych przepisów w walce z nierówną konkurencją. Co roku bankrutuje tysiące sklepów i zakładów przetwórczych wobec ekspansywnej polityki zagranicznych marketów. Od lat mamy do czynienia z rażąco zaniżanymi cenami w sklepach wielkopowierzchniowych, na które my nie możemy sobie pozwolić - piszą sygnatariusze listu.