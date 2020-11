Brazylia: Amazon otwiera trzy nowe centra dystrybucji

Jak donosi agencja Reutera, Amazon wykorzystując wzrost popularności zakupów online w czasie pandemii COVID-19, postanowił rozszerzyć swoje usługi w Brazylii, największym rynku południowoamerykańskim firmy, i zainwestować w nowe centra logistyczne. Ich siedziby zlokalizowane zostały w stanach Minas Gerais i Rio Grande do Sul oraz stolicy kraju Brasilii. Oznacza to, że liczba należących do Amazona centrów dystrybucji w Brazylii wzrosła do ośmiu, co pozwoli firmie dostarczać towary do każdego zakątka w kraju.

Nowa inwestycja to dodatkowe 75 tys. m.kw. powierzchni magazynowej oraz 1500 nowych miejsc pracy. Eksperci szacują, że to największa ekspansja firmy na rynku brazylijskim od 2012 r., kiedy koncern uruchomił tu swoje usługi.

Alex Szapiro, szef Amazona w Brazylii, zapewnił też, że nowe centra umożliwią firmie natychmiastowe rozszerzenie usługi Amazon Prime gwarantującej m.in. dostawę zamówień w ciągu dwóch dni, na ponad 100 dodatkowych miast. Oznacza to, że liczba miast, gdzie dostępna jest subskrypcja, wzrośnie z obecnych 400 do ponad 500.

"Brazylia jest krajem, gdzie odnotowujemy najszybszy wzrost klientów chętnych wykupić Amazon Prime" - powiedział Szapiro agencji Reutera.

W ostatnich miesiącach z powodu lockdownu oraz restrykcji związanych z przemieszczaniem się wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19, tysiące brazylijskich firm przeniosło swój biznes na platformy online. W ubiegłym tygodniu, serwis MercadoLibre, wiodąca południowoamerykańska platforma e-handlowe, poinformowała, że odnotowała ponad 150 proc. wzrost przychodów za trzeci kwartał roku. MercadoLibre poinformowała, że liczba jej operacji tylko na rynku brazylijskim wzrosła ponad dwukrotnie. Inne brazylijskie firmy handlowe, jak Via Varejo czy Magazine Luiza, nawet przejęły mniejsze firmy logistyczne, żeby lepiej rozwijać działalność online.