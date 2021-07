Brewery Hills wchodzi do Lidla i planuje budowę browaru

W sierpniu na półkach sklepów Lidl w całej Polsce fani piw kraftowych będą mogli znaleźć dwie propozycje od browaru Brewery Hills: Banana Peach i Nelson DDH NEIPA.

W sierpniu na półkach sklepów Lidl w całej Polsce fani piw kraftowych będą mogli znaleźć dwie propozycje od browaru Brewery Hills: Banana Peach i Nelson DDH NEIPA. To kolejna umowa handlowa, jaką browar z Wrocławia zawarł w ostatnim czasie. Okresowo lub w stałej ofercie piwa pod marką Brewery Hills są dostępne także w sieciach Carrefour, Auchan, Leclerc, SPAR, Duży Ben i Al Capone.

– Wiemy, jak tworzyć piwo, które przypada do gustu smakoszom, jednocześnie mając pełną swobodę eksperymentowania z gatunkami i proponując produkty, jakich to my chcemy dostarczać. Nie podążamy za modą, ale za swoją pasją, dlatego cieszy nas, że potrafimy połączyć niezależność z obecnością w dużych sieciach handlowych. Chcemy dalej doskonalić nasz biznes i mamy na to konkretny plan, dlatego wkrótce rozpoczniemy kampanię crowdfundingową – mówi Marcin Olszewski, Prezes Zarządu Brewery Hills SA.

Brewery Hills planuje wybudować własny browar

W ramach przyjętej strategii spółka chce w krótkim czasie zwiększyć skalę działalności i rozbudować dział handlowy. Podjęła decyzję o emisji akcji w ramach crowdfundingu, zapraszając społeczność inwestorów do uczestniczenia w jej dalszym rozwoju. Emisja ma się rozpocząć jeszcze III kwartale 2021.

Do 2023 roku Brewery Hills planuje wybudować własny browar, aby zredukować koszty warzenia kontraktowego, jeszcze lepiej kontrolować jakość i zwiększyć moce produkcyjne. Na przełomie 2022 i 2023 spółka chciałaby pojawić się na NewConnect.

Zarząd spółki tworzą piwowarzy: Marcin Olszewski, twórca sukcesu Doctor Brew, zaangażowany w polską rewolucji piwną od jej zarania oraz Kasia Puchała, jedna z niewielu kobiet-browarników w kraju, odpowiadająca za rozwój sprzedaży oraz design oryginalnych etykiet piw Brewery Hills. Jako absolwentka malarstwa ASP tworzy na nich grafiki nawiązujące do historii piwnej rewolucji USA lat 1960-1990.

W 2019 roku w Brewery Hills zainwestował fundusz private equity Torro Investment, za którym stoją wrocławscy przedsiębiorcy Tomasz Maślanka i Przemysław Weremczuk. Fundusz obecnie posiada w portfelu udziały kilkunastu przedsiębiorstw z różnych branż o łącznej kapitalizacji przekraczającej 100 mln PLN. W Brewery Hills pełni rolę wiodącego inwestora, wspierając spółkę finansowo, ale także pełniąc funkcję kontrolną.

Dotychczas Brewery Hills wyprodukowało 23 rodzaje piwa. W 2020 r. sprzedano ok. 200 000 puszek. Są one jednym z wyróżników marki na rynku. W trosce o środowisko i walory smakowe spółka oferuje piwa wyłącznie w nielakierowanych aluminiowych puszkach z etykietami z ekologicznego papieru. Brewery Hills jest prekursorem tego typu opakowań w polskim krafcie. Ma misję ograniczenia liczby trudnych w recyklingu bezzwrotnych szklanych butelek.

– Puszka, dzięki swojej surowości, jest wdzięczną formą do nadawania jej artystycznej ekspresji. Posiada także szereg innych zalet. Jest lżejsza, więc redukujemy ślad węglowy. Nie tłucze się, łatwo ją recyklingować, jest szczelniejsza niż butelka. To właśnie na puszkach od początku budujemy naszą rozpoznawalność. Skalę będziemy zaś opierać na mocnym dziale handlowym tworzonym na zasadach partnerskich relacji. Kampania crowdfundingowa ma nas przybliżyć do realizacji celów zaplanowanych na najbliższe lata – mówi Kasia Puchała, Wiceprezes Zarządu Brewery Hills SA.

Piwa Brewery Hills, oprócz sieci handlowych i specjalistycznych sklepów z piwem rzemieślniczym, są dostępne także w lokalu patronackim Pod Latarniami, znajdującym się przy wrocławskim rynku. Spółka wspierała inicjatywy sportowe, w tym PKO Maraton Wrocławski czy Maraton Chojnik.