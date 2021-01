Bricomarché: 70 proc. Polaków zdecydowało się na remont mimo pandemii (badanie)

40 proc. badanych potwierdziło, że pandemia COVID-19 wpłynęła na ich plany remontowe. Większość respondentów uważa, że był to wpływ o negatywnym charakterze, np. spowodował opóźnienia lub przełożenie prac. Wiele osób borykało się również z mniejszym budżetem czy trudnościami w dostępie do fachowców i odpowiednich ekip. Z kolei pozytywny wpływ pandemii na plany remontowe wiązał się przede wszystkim z większą ilością wolnego czasu. Co ciekawe, Polacy częściej podejmowali się przeprowadzenia remontu na własną rękę.

Finalnie 73 proc. Polaków zdecydowało się na przeprowadzenie remontu, a wśród pozostałych ponad połowa planuje prace remontowe w ciągu najbliższego roku. Zazwyczaj są to zmiany o niewielkim zakresie. Badani odświeżali ściany (72 proc.) oraz zmieniali wystrój wnętrz (59 proc.). 37 proc. ankietowanych zdecydowało się na odświeżenie podłogi, a 26 proc. na aranżację ogrodu. Prace remontowe obejmowały reprezentacyjne części domu – Polacy odświeżali zwłaszcza kuchnię (42 proc.) i salon (39 proc.) oraz w trochę mniejszym zakresie sypialnię (37 proc.) czy łazienkę (36 proc.).

Badanie pokazało, że w ramach prac remontowych główną aktywnością, której podejmowały się zarówno osoby, które już zakończyły remonty, jak i te, które dopiero zamierzają go przeprowadzić było odświeżenie ścian – odpowiednio 72 i 78 proc. Spędzanie więcej czasu w domach przyczyniło się do tego, że Polacy coraz chętniej wprowadzają w nich zmiany, również te kompleksowe. Blisko co trzeci Polak zdecydował się na remont całego domu czy mieszkania w ciągu ostatniego roku, a co czwarty badany go planuje.

– Pandemia koronawirusa sprawiła, że Polacy jeszcze chętniej zmieniają swoje wnętrza, a także coraz częściej korzystają z udogodnień, jakie oferuje im rynek e-commerce. Blisko 70 proc. Polaków zaczyna remont od poszukiwania odpowiednich artykułów w Internecie, a jednym z trzech najczęściej kupowanych produktów są farby. Sieć Bricomarché, oferująca produkty do domu i ogrodu, w momencie pojawienia się pierwszych obostrzeń związanych z pandemią, udostępniła klientom wszystkich sklepów możliwość złożenia zamówienia online i opcję dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej. Nasi klienci mogą zdalnie zapoznać się z aktualizowaną co godzinę ofertą produktową w poszczególnych supermarketach – mówi Magdalena Wiśniewska, Kierownik Działu Zarządzania Projektami w Bricomarché.

Bricomarché udostępnia trzy formy odbioru zamówień złożonych online: w sklepie stacjonarnym, za pośrednictwem kuriera lub lokalnej dostawy, a w wybranych lokalizacjach także w Bricomatach. Jest to autorskie rozwiązanie sieci Bricomarché, które umożliwia odbiór zamówionych wcześniej produktów w trybie 24/7. W boksach można odebrać także towary wielkogabarytowe, np. drzwi czy płyty OSB.