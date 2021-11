Bricomarché otwiera market w Ostrowcu Świętokrzyskim

Sieć Bricomarché otwiera sklep w Ostrowcu Świętokrzyskim. Oznacza to dostęp do 35 tys. produktów do domu i ogrodu, 30 nowych miejsc pracy, dodatkowe dochody do budżetu miasta pochodzące z podatków oraz akcje społeczne.

Autor: www.portalspozywczy.pl

Data: 24-11-2021, 09:46

Bricomarché w Ostrowcu Świętokrzyskim

Otwarcie supermarketu Bricomarché, zlokalizowanego przy ul. Jana Kilińskiego 22F, odbędzie się 24 listopada 2021 roku. Dla klientów, którzy tego dnia odwiedzą sklep, przewidziane są atrakcje, m.in. konkursy z nagrodami. W dniu otwarcia sklep będzie czynny w godzinach 7.00-20.00.

– Cieszymy się, że mogliśmy otworzyć pierwszy supermarket Bricomarché w Ostrowcu Świętokrzyskim. Oferujemy produkty do domu i ogrodu, w tym rośliny od lokalnych dostawców, oraz fachowe doradztwo. Nasi klienci mogą skorzystać z szeregu dodatkowych usług takich jak: click&collect, transport zamówionego towaru, usługa cięcia drewna, czy wycinanie otworów w zlewach. Każdego dnia będziemy dokładać wszelkich starań, by zadowolić naszych klientów i spełniać ich oczekiwania. – mówi Anna Jurkiew, która razem z mężem Mariuszem prowadzi sklep Bricomarché w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Przedsiębiorcy są także właścicielami supermarketu Bricomarché w Starachowicach, działającego od 2016 roku.

Powierzchnia supermarketu wynosi ponad 1 600 mkw, a obok znajduje się ogród zewnętrzny (1 500 mkw), wiata budowlana (630 mkw), wiata ogrodowa (470 mkw) oraz parking liczący 56 miejsc. W sklepie można znaleźć produkty z 5 kategorii: art. budowlane, dekoracja, majsterkowanie, ogród oraz gospodarstwo.

Bricomarché na rzecz lokalnych społeczności

Jedną z korzyści płynących z otwarcia nowego supermarketu Bricomarché są akcje społeczne organizowane dla mieszkańców. Zaangażowanie w tym zakresie jest na stałe wpisane w strategię Grupy Muszkieterów. Opiera się ono na założeniu, że znajomość lokalnych społeczności, wśród których żyją i pracują właściciele sklepów Bricomarché, pozwala im lepiej poznać i odpowiadać na ich potrzeby.

Do najważniejszych działań prospołecznych Grupy Muszkieterów można zaliczyć organizację bezpłatnych badań mammograficznych w ramach kampanii „Muszkieterowie dla Polek”, a także akcje Fundacji Muszkieterów – „Place Zabaw – Muszkieterowie” i „Wakacje z Muszkieterami”.