Bricomarché otwiera nowy sklep w Olecku

Grupa Muszkieterów kontynuuje dynamiczną ekspansję szyldu Bricomarché otwierając kolejną w tym roku placówkę sieci. Już od 27 października mieszkańcy Olecka i okolic mogą zrobić zakupy w nowym supermarkecie oferującym szeroki asortyment produktów z kategorii „dom i ogród”. Sklep znajduje się przy ul. Kasprowicza 26 i jest pierwszym sklepem Grupy Muszkieterów w tej miejscowości.

Autor: portalspożywczy.pl

Data: 03-11-2021, 18:10

Bricomarché otwiera nowy sklep w Olecku

Dzięki dynamicznemu rozwojowi Grupy Muszkieterów w 2021 roku, sieć Bricomarché wypracowała w trzech pierwszych kwartałach obroty na poziomie 2,5 mld zł. Nowo otwarty sklep w Olecku oferuje klientom blisko 30 tys. produktów w czterech głównych obszarach: majsterkowanie, artykuły budowlane, ogród i dekoracja. Dodatkowo, w supermarkecie można zakupić rośliny pochodzące od lokalnych dostawców oraz zamówić transport zakupionych towarów. Sklep zatrudnia 24 pracowników, którzy obsługują klientów przy 3 kasach od poniedziałku do soboty w godzinach od 7:00 do 19:00 oraz w niedziele handlowe od 9:00 do 17:00.

Dodatkowe korzyści dla mleszkańców

– Cieszę się, że udało się do Olecka wprowadzić markę Bricomarché i jakość, którą reprezentuje. Z naszych obserwacji rynku wynika, że zainteresowanie produktami do domu i ogrodu nie maleje, a klienci cenią sobie bliskość sklepów z tak szerokim asortymentem, jak nasz – mówi Justyna Klimek, właścicielka sklepu Bricomarché w Olecku. – Jednym z priorytetów Muszkieterów jest zaangażowanie społeczne, dlatego uruchomienie sklepu w Olecku, poza wygodnym dostępem do potrzebnych produktów, wiąże się również z licznymi dodatkowymi korzyściami dla jego mieszkańców. Są to m.in. nowe miejsca pracy, organizowanie akcji społecznych, a także zasilanie budżetu gminy dodatkowymi dochodami pochodzącymi z podatków – dodaje.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Powierzchnia sklepu wynosi 1 200 mkw., a obok niego został zlokalizowany ogród zewnętrzny o powierzchni 1 000 mkw., wiata o powierzchni 300 mkw. oraz parking mieszczący 60 samochodów.

Praktyczne informacje na temat Bricomarché w Olecku:

Adres sklepu: ul. Kasprowicza 26, 19-400 Olecko

Godziny otwarcia: poniedziałek-sobota: 7:00-19:00, niedziele handlowe: 9:00-17:00

Akceptowane formy płatności: gotówka, karta płatnicza, raty, bony Grupy Muszkieterów i Sodexo

Bricomarché na rzecz lokalnych społeczności

Jedną z korzyści płynących z otwarcia nowego supermarketu Bricomarché są akcje społeczne organizowane dla mieszkańców. Zaangażowanie w tym zakresie jest na stałe wpisane w strategię Grupy Muszkieterów. Opiera się ono na założeniu, że znajomość lokalnych społeczności, wśród których żyją i pracują właściciele sklepów Bricomarché, pozwala im lepiej poznać i odpowiadać na ich potrzeby. Do najważniejszych działań prospołecznych Grupy Muszkieterów można zaliczyć organizację bezpłatnych badań mammograficznych w ramach kampanii „Muszkieterowie dla Polek”, a także akcje Fundacji Muszkieterów – „Place Zabaw – Muszkieterowie” i „Wakacje z Muszkieterami”.