Bricomarché otwiera sklep w Jaśle

23 lutego Grupa Muszkieterów otwiera sklep sieci Bricomarché Jaśle.

Autor: oprac. Olimpia Wolf

Data: 23-02-2022, 10:30

Bricomarché otwiera sklep w Jaśle, fot. shutterstock

Muszkieterowie kontynuują ekspansję

Muszkieterowie kontynuują ekspansję szyldu Bricomarché, otwierając kolejną placówkę na Podkarpaciu. Nowy sklep w Jaśle jest pierwszym supermarketem tej sieci w mieście. W dniu otwarcia na wszystkich klientów czeka konkurs z nagrodami, w którym można wygrać rower, telewizor i odkurzacz. Ponadto klienci będą mogli liczyć na różnego rodzaju firmowe gadżety, a całe wydarzenie poprowadzi animator. Otwarcie sklepu to kolejny krok w rozwoju Grupy – w minionym roku Bricomarché wypracowało obroty na poziomie 3,3 mld zł.

Ponad 30 tys. produktów

Sklep o powierzchni 1200 mkw. oferuje klientom ponad 30 tys. produktów w pięciu obszarach: artykuły budowlane, majsterkowanie, ogród, dekoracja i gospodarstwo domowe. Dodatkowo, w supermarkecie można zakupić artykuły szklane dostarczane przez lokalnych dostawców oraz zamówić transport towarów. Bricomarché w Jaśle można odwiedzać od poniedziałku do soboty w godzinach od 8.00 do 20.00 oraz w niedziele handlowe od 10.00 do 18.00. Właściciel nowego sklepu ma już blisko 10-letnie doświadczenie w pracy w Grupie Muszkieterów i od 2015 r. prowadzi inny sklep sieci, mieszczący się w Dębicy.

– Swoją decyzję o otwarciu kolejnego sklepu podjąłem nie tylko dlatego, że w Jaśle brakowało odpowiedniej oferty z tych kategorii, lecz także z uwagi na satysfakcjonujące wyniki już prowadzonego przeze mnie sklepu w Dębicy – mówi Tomasz Ocetek, właściciel sklepu Bricomarché w Jaśle.

Przestrzeń lokalu to nie tylko główna część zakupowa o powierzchni 1800 mkw., lecz także ogród zewnętrzny liczący 1500 mkw. Przy sklepie na zmotoryzowanych klientów czeka parking na ponad 60 samochodów.

Bricomarché na rzecz lokalnych społeczności

Jedną z korzyści płynących z otwarcia nowego supermarketu Bricomarché są akcje społeczne organizowane dla mieszkańców. Zaangażowanie w tym zakresie jest na stałe wpisane w strategię Grupy Muszkieterów. Opiera się ono na założeniu, że znajomość lokalnych społeczności, wśród których żyją i pracują właściciele sklepów Bricomarché, pozwala im lepiej poznać i odpowiadać na ich potrzeby. Do najważniejszych działań prospołecznych Grupy Muszkieterów można zaliczyć organizację bezpłatnych badań mammograficznych w ramach kampanii „Muszkieterowie dla Polek”, a także akcje Fundacji Muszkieterów – „Place Zabaw – Muszkieterowie” i „Wakacje z Muszkieterami”.