Bricomarché rozwija udogodnienia z zakresu e-handlu

Jednym z rozwiązań są Bricomaty montowane przy sklepach Bricomarché – Muszkieterowie uruchomili je łącznie w 50 lokalizacjach.

Są to specjalne boksy, w których klienci mogą odebrać zamówione online produkty.

Bricomaty to innowacyjne i autorskie rozwiązanie sieci Bricomarché, które umożliwia bezkontaktowy odbiór towarów w systemie 24/7.

W odpowiedzi na zmieniające się zwyczaje konsumenckie i trendy rynkowe, a także trwającą pandemię, Grupa Muszkieterów kontynuuje rozwój usług, które umożliwiają bezpieczne zakupy online.

Klienci Bricomarché mogą składać zamówienia przez Internet, a następnie odbierać je na kilka sposobów. Wśród dostępnych opcji są usługi firmy kurierskiej lub lokalnej dostawy, odbiór w sklepach stacjonarnych lub w Bricomatach, czyli boksach, które znajdują się przed supermarketami sieci w specjalnie oznaczonych strefach.

W ostatnich tygodniach Muszkieterowie zamontowali Bricomaty w kolejnych miastach – maszyny są dostępne dodatkowo m.in. w Bolesławcu, Dzierżoniowie, Głuchołazach, Gnieźnie, Kamiennej Górze, Lublińcu, Mławie, Oławie, Wolsztynie oraz Ząbkowicach Śląskich. Łącznie z udogodnienia mogą korzystać mieszkańcy 50 miast w całej Polsce.

– Dane pochodzące z raportu zrealizowanego na zlecenie Bricomarché jasno pokazały, że Polacy nadal chętnie przeprowadzają remonty, a pandemia nie zmieniła ich planów. My, jako sieć handlowa z branży dom i ogród, obserwujemy obecną sytuację i wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów. Rozwiązania z zakresu e-commerce znacznie ułatwiają wyszukiwanie informacji o produktach w Internecie oraz późniejsze robienie zakupów. W związku z tym stale rozszerzamy listę lokalizacji, w których są dostępne Bricomaty. Obecnie działają one przy prawie co trzecim sklepie Bricomarché – mówi dr Katarzyna Jańczak-Stefanide, Dyrektor Generalna sieci Bricomarché w Polsce.

– Aby wdrażane przez nas rozwiązania możliwie najlepiej spełniały swoją funkcje, stale analizujemy koszyki zakupowe klientów oraz udoskonalamy Bricomaty. Obecnie montowane urządzenia składają się z 8 boksów, a ich rozmiary dostosowaliśmy do najczęstszych wyborów naszych kupujących – dodaje.

Klienci mogą odbierać w Bricomatach zamówione towary w dogodnym dla nich terminie, również poza godzinami otwarcia sklepu w systemie 24/7. Do boksów można zamówić także towary o dużych gabarytach, takie jak np. płyty OSB czy drzwi, co jest unikatowe w tego typu rozwiązaniach. Odbiór zamówienia w Bricomacie jest darmowy i prosty – klient wprowadza na ekranie urządzenia podany podczas dokonywania zakupów numer telefonu oraz kod dostępu, który otrzymał w treści SMS-a.