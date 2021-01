Bricomarché uruchamia 14 nowych Bricomatów

Muszkieterowie stale rozwijają oraz udoskonalają ofertę udogodnień z zakresu e-commerce dla klientów sieci Bricomarché. Specjalne boksy, w których można odebrać zamówione wcześniej produkty, zostały uruchomione w 14 kolejnych lokalizacjach. Bricomaty to innowacyjne i autorskie rozwiązanie Grupy Muszkieterów, które obecnie jest dostępne przy blisko 40 sklepach sieci. Co szczególnie istotne, zapewniają one możliwość bezkontaktowego odbioru towarów.