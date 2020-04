Bricomarché z 166. sklepem w Polsce

Nowo otwarty sklep Bricomarché znajduje się koło centrum handlowego Galeria Vistula. Jego powierzchnia wynosi około 1 650 m2, a zlokalizowany w pobliżu ogród zewnętrzny zajmuje 870 m2. Obok supermarketu znajduje się parking dla klientów, który pomieści 220 samochodów.

W ofercie, liczącej 25 tys. artykułów, mieszkańcy Staszowa znajdą także produkty pochodzące od lokalnych dostawców, takie jak rośliny. Sklep oferuje asortyment z czterech działów: ogród, dekoracja, majsterkowanie oraz artykuły budowlane.

– Podjęliśmy zdecydowane kroki zwiększające bezpieczeństwo i komfort klientów oraz pracowników naszego supermarketu. Zalicza się do nich uruchomienie specjalnej infolinii za pomocą, której klienci będą mogli zamawiać interesujące ich produkty. W najbliższym czasie planujemy także uruchomienie sprzedaży internetowej – mówi Sebastian Kijewski, który prowadzi sklep Bricomarché w Staszowie wraz z żoną Moniką.

– W przypadku gdy wizyta w supermarkecie jest konieczna, mieszkańcy Staszowa będą mogli skorzystać z kompleksowego wsparcia ze strony profesjonalnych doradców. Jednocześnie podkreślamy, że w związku z epidemią koronawirusa nasi pracownicy zostali poinformowani o konieczności stosowania się do zaostrzonych zasad higieny i ochrony. W trosce o dobro klientów i pracowników nowo otwartego sklepu, powierzchnie często dotykane, do których należą koszyki i wózki zakupowe, taśmy kasowe, PIN-pady, klamki i poręcze, są poddawane regularnej dezynfekcji. Dodatkowo pracownicy staszowskiego Bricomarché zachęcają odwiedzających do dokonywania płatności bezgotówkowych oraz przypominają o konieczności zachowywania względem siebie bezpiecznej odległości – dodaje.