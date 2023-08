Bricomarché pojawi się w nowym, 21. sezonie programu „Nasz Nowy Dom” w wielu odsłonach, m.in. jako sieć oferująca wszystko do remontu, dekoracji wnętrz i do ogrodu, zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i w sklepie internetowym, a także jako sprawdzony dostawca materiałów prosto na budowę dzięki specjalistycznej usłudze HDS z transportem i rozładunkiem dużych gabarytów.

W każdym odcinku ekipa remontowa odwiedzi pobliski sklep Bricomarché, by skompletować niezbędne artykuły do przeprowadzenia prac remontowych i wykończeniowych, korzystając przy tym z fachowej obsługi załogi sklepów Bricomarché.

W trakcie całego programu poznamy historie wielu rodzin potrzebujących natychmiastowej poprawy warunków mieszkaniowych i odzyskania wiary w lepszą przyszłość. Dzięki wsparciu grona ekspertów budowlanych, architektów, właścicieli i pracowników sklepów Bricomarché oraz widzów i fanów programu misja ta ma szansę powodzenia i diametralnej zmiany sytuacji bohaterów.

Wspieranie lokalnych społeczności wpisuje się w kluczowe wartości Bricomarché. Cel ten realizowany jest zarówno poprzez lokalne inicjatywy właścicieli poszczególnych sklepów, jak i ogólnopolskie działania prowadzone przez fundację Grupy Muszkieterów.

– Program „Nasz Nowy Dom” z udziałem sklepów Bricomarché już wkrótce zagości w naszych domach, wywołując i wzruszenie, i radość. Wspólnie z telewizją Polsat pokażemy realne wsparcie dla rodzin, które w ciągu zaledwie kilku dni otrzymają godne warunki mieszkaniowe, wprowadzając się do swojego wyremontowanego domu. Cieszymy się, że nasza misja społeczna oraz szeroka oferta produktowa mogą przyczynić się do poprawy jakości życia wielu polskich rodzin i inspirować innych do pomagania

- poinformowała Agnieszka Kurowska, Dyrektor Marketingu sieci Bricomarché w Polsce.