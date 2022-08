Bricomaty Bricomarché w blisko 100 sklepach

18-08-2022

Bricomarché stawia Bricomaty. Ze specjalnych boksów do odbioru produktów zamówionych online można korzystać w blisko 100 lokalizacjach na terenie całego kraju.

Bricomaty dostępne są w blisko 100 sklepach Bricomarché/fot. materiały prasowe

Bricomaty to specjalne boksy do bezkontaktowego odbioru produktów zamówionych online, które znajdują się przed supermarketami Bricomarché. Obecnie klienci mogą skorzystać z 98 Bricomatów w całej Polsce, a w planach jest uruchomienie kolejnych maszyn. Odbiór zamówienia w urządzeniu klient może zrobić to o dowolnej porze dnia, wprowadzając na ekranie podany podczas dokonywania zakupów numer telefonu oraz kod dostępu, który otrzymał drogą SMS. Do boksów można zamówić także towary o dużych gabarytach, takie jak np. płyty OSB czy drzwi, co jest unikatowe w tego rodzaju maszynach.

– Podążając za zmieniającymi się zwyczajami zakupowymi oraz trendami rynkowymi, kładziemy duży nacisk na rozwój kanału e-commerce, co jest jednym z naszych celów strategicznych. Boksy do odbioru zamówień internetowych wprowadziliśmy już w 2019 roku. Aby jak najlepiej odpowiadały na potrzeby klientów, przeprowadziliśmy szczegółową analizę koszyków zakupowych i dopasowaliśmy urządzenia do ich najczęstszych wyborów. Dzięki temu mogą oni wygodnie odbierać zamówienia online z naszej oferty – mówi dr Katarzyna Jańczak-Stefanide, Dyrektor Generalna sieci Bricomarché w Polsce.

Muszkieterowie rozwijają sieć sklepów DIY, zapewniając właścicielom pomoc centrali i rozwiązania wspierające ich biznesy. Obecnie pod szyldem działa 181 placówek, a jeszcze w tym roku dołączą do nich kolejne.