Bricomaty do końca 2021 roku staną przy wszystkich sklepach Bricomarché

Dzięki Bricomatom można odebrać towary o dużych gabarytach, takie jak np. drzwi czy płyty OSB w dowolnym momencie. Jest to znaczne ułatwienie, ponieważ część klientów potrzebuje konkretnego towaru poza godzinami funkcjonowania sklepu, np. wcześnie rano lub w niedziele. Bricomaty działają w systemie 24/7.

– Bricomaty cieszą się coraz większym zainteresowaniem klientów, dlatego udoskonalamy to rozwiązanie, aby jak najlepiej spełniało oczekiwania kupujących. Zmieniamy i optymalizujemy układ boksów, żeby dopasować je do potrzeb klientów. Ponadto przygotowaliśmy dodatkowe niestandardowe moduły dla sklepów, w których ta forma odbioru jest szczególnie popularna – mówi dr Katarzyna Jańczak-Stefanide, dyrektor generalna sieci Bricomarché w Polsce i dodaje – Naszym celem jest zamontowanie automatów do odbioru zamówień w kolejnych lokalizacjach, tak aby na koniec 2020 roku było ich łącznie ponad 50. Finalnie dążymy do tego, aby Bricomaty działały przy wszystkich sklepach sieci do końca 2021 roku.

Z danych zgromadzonych przez sieć Bricomarché w okresie trzech pierwszych kwartałów 2020 roku wynika, że klienci najczęściej odbierają swoje zamówienia między godziną 18.00 a 18.59 – wówczas odbierane jest około 30 proc. paczek. Drugą najpopularniejszą porą jest czas od 15.00 do 15.59. Muszkieterowie odnotowali, że na odbiór zamówień klienci najchętniej wybierają sobotę. Co ciekawe aż 20 proc. wszystkich transakcji to tzw. szybkie odbiory paczek, czyli zrealizowane do godziny od dodania zamówienia.

– Obserwujemy zwyczaje konsumenckie Polaków i na ich podstawie rozwijamy ofertę Bricomarché. Od blisko dwóch lat intensywnie wprowadzamy usługi z zakresu e-commerce. Dzięki temu od połowy 2020 roku zakupy przez Internet są możliwe we wszystkich supermarketach sieci Bricomarché. Nasi klienci mają do wyboru trzy opcje odbioru zamówienia: w sklepie stacjonarnym, za pośrednictwem kuriera lub lokalnej dostawy oraz w wybranych lokalizacjach w Bricomatach. Obecnie Bricomaty są zainstalowane przy 24 sklepach – podsumowuje dr Katarzyna Jańczak-Stefanide, dyrektor generalna sieci Bricomarché w Polsce.

