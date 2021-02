Bronisze: przed Walentynkami dobra sprzedaż kwiatów, głównie róż

Rynek hurtowy Bronisze, to największy tego typu rynek w Polsce, na którym zaopatrują się głównie sklepy, bazary a także stołówki, restauracje i bary. Mimo pandemii koronawirusa rynek przez cały czas działał dostarczając świeże owoce, warzywa, kwiaty, rośliny ozdobne od polskich i zagranicznych producentów.

Zbliżające się święto zakochanych - Walentynki, które przypada na 14 lutego znacznie ożywiły handel kwiatami. W ofercie są towary od polskich producentów, jak i pochodzące z importu.

Z produkcji krajowej oferowane są tulipany sprzedawane od 1,2 zł do 1,4 zł za sztukę; frezje - 1,2 zł - 2,4 zł za sztukę; anturium po 7 zł za sztukę; irysy i żonkile w cenie 1,2 zł za sztukę - wyliczała Kaszewiak.

Są też kwiaty z importu, m.in. można kupić barwione na różne kolory tulipany, kosztują od 1,6 zł do 4,4 zł za sztukę. Sprzedający w Broniszach oferują ponadto nagietki po 15 zł za paczkę, storczyki tajlandzkie, goździki, gerbery, lilie, clematisy, chryzantemy i oczywiście będące symbolem miłości - róże

Jak mówiła ekspertka, te ostatnie kwiaty cieszą się dużym zainteresowaniem kupujących. Generalnie ceny róż kształtują się od 2 zł do 14 zł za sztukę. Zależą one od wielu czynników, takich jak kolor, długość, kraj pochodzenia, wielkość pąka. Najdroższa jest odmiana Red Naomi. Za kwiat tej odmiany o długości 80 cm zapłacimy od 9 - 14 zł. Róża Red Eagle o długości 60 cm kosztuje od 6,5 do 7 zł za sztukę, a róża Madam Red o długości 50 cm - to wydatek nieco ponad 4 zł za sztukę. Za 50 cm różę odmiany Ever Red trzeba natomiast zapłacić ok. 5 zł.

Inną propozycją na Walentynki mogą być kwiaty doniczkowe kwitnące. Ceny od 3 zł za doniczkę do kilkuset złotych za ciekawe egzotyczne okazy, np. za drzewka cytrusowe czy kaktusy. Róża w doniczce kosztuje 8- 12 zł, a storczyk mini w ozdobnej osłonce - to wydatek 22 zł za sztukę. Znacznie drożne są rośliny doniczkowe np. strelicja Niko (rajski ptak) kosztuje nawet 190-220 zł, a popularna dracena może 70 - 210 zł za doniczkę.

Podczas, gdy w sektorze kwiatowym panuje ożywiony ruch, to w sprzedaży owoców i warzyw jest zastój. Przede wszystkim nie sprzyja pogoda - mróz, opady śniegu, a z drugiej strony dalej nie funkcjonuje HoReCa, popyt jest ograniczony - stąd też niskie obroty i małe zainteresowanie zakupami - tłumaczy ekspert rynku Maciej Kmera.