Brzoska: InPost Fresh może się rozwijać w takim tempie jak paczkomaty

Prezes Inpostu Rafał Brzoska zapowiedział, że pod koniec 2021 roku firma przedstawi strategię rozwoju InPost Fresh.

Autor: PAP Biznes / portalspozywczy.pl

Data: 08-09-2021, 10:08

Prezes Inpostu Rafał Brzoska o rozwoju InPost Fresh; fot. PTWP

InPost Fresh - plany rozwoju

"Zamierzamy ten koncept do końca roku poszerzyć o kolejnych partnerów, z którymi prowadzimy rozmowy. Szerszą strategię dotyczącą InPostu Fresh przedstawimy na koniec roku. Będzie ona obejmowała, jeśli te parametry wzrostu, te poprawiające się wskaźniki i adopcja usługi będzie szła w tym tempie, to będzie ona przede wszystkim obejmowała znaczne zwiększenie zasięgu geograficznego działania usługi. I nie mówimy o powiększeniu tego pilotażu o 1 czy 2 miasta , (...) dla nas zwiększanie zasięgu to jest skokowo, w tempie takim jak rozstawiamy paczkomaty"- powiedział.



InPost oraz Makro Polska rozpoczęły w lipcu w Warszawie testy dostaw produktów spożywczych oraz przemysłowych w oparciu o nową aplikację InPost Fresh. Jak wówczas informowano, to pierwszy krok w budowaniu ogólnopolskiej sieci dostaw produktów spożywczych.

InPost - dalsza poprawa marży brutto w Polsce

W najbliższych kilku kwartałach InPost zakłada dalszą poprawę marży brutto w Polsce - poinformował podczas telekonferencji wiceprezes InPostu Adam Aleksandrowicz.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

"Zakładamy, że w Polsce w najbliższych kilku kwartałach nastąpi dalsza poprawa marży brutto" - powiedział wiceprezes.



W pierwszej połowie roku marża brutto InPostu w Polsce wzrosła do 57,6 proc. z 50,9 proc. rok wcześniej.

Rynek e-commerce w 2021 roku

Prezes Inpostu Rafał Brzoska zakłada, że w tym roku zwyżka rynku e-commerce w naszym kraju sięgnie 15-20 proc.



Brzoska ocenia, że w e-commerce widać było efekt wyjazdów Polaków na wakacje.



"Poluzowanie lockdownów na okres wakacyjny w większości krajów spowodowało, że ta presja na niedokonywanie zakupów w miejscach fizycznych oczywiście zmalała, tradycyjnie te miesiące w e-commerce są miesiącami słabszymi od średniej. Oczywiście dodatkowe elementy związane z brakiem lockdownu spowodowały złagodnienie gwałtownej krzywej wzrostu e-commerce, które obserwowaliśmy przez pierwszą połowę roku. Wchodząc z powrotem w miesiące jesienne, powrót do szkoły, od października zaczyna się pik w e-commerce, ta cykliczność dość mocno się powtarza" - powiedział, pytany czy w branży widoczne były masowe wyjazdy Polaków na wakacje.



"Tak to było widoczne, ale co roku wakacyjne miesiące są najspokojniejsze patrząc na przestrzeni całego roku" - dodał.