Brzoska na EEC: Jeżeli klient jest królem, to planeta - królową

Przyszłość handlu będzie wyznaczać obecna transformacja w kierunku online oraz takie dostawy, które będą szybkie, wygodne i ekologiczne. Kierunkiem rozwoju będzie także technologia, np. zeroemisyjne dostawy w tunelach pod ziemią. Tego trendu już nic nie zatrzyma – mówił prezes InPost Rafał Brzoska podczas sesji "Handel na nowo", która odbyła się w ramach EEC 2021.

Jak tłumaczył Rafał Brzoska, firma InPost to nie tylko paczkomaty, ale cały serwis oparty o maszyny paczkowe.

- Paczkomat nie tyle jest strategią, co narzędziem. Wiele osób popełnia błąd myśląc, że wystarczy postawić paczkomat, aby osiągnąć sukces. Tak naprawdę paczkomat to 10-15 proc. tego, co udało nam się stworzyć jako InPost, w rozumieniu wyjątkowej usługi dla klienta końcowego – mówił rafał Brzosk.

Handel online to będzie stanowił połowę całego rynku retail

Jego zdaniem, to tylko perspektywa czasu, kiedy handel online to będzie stanowił połowę całego rynku retail. - W Wlk. Brytanii jest to już niewiele poniżej 30 proc. W Polsce mamy jeszcze olbrzymi potencjał do zagospodarowania i to się wydarzy. Nie mam co do tego wątpliwości, bo jest to strukturalna zmiana po stronie popytu i podaży – mówił prezes InPostu.

Zwrócił uwagę na to, jak COVID-19 przyspieszył zmiany na rynku handlu detalicznego.

- Duzi gracze segmentu fashion, który najszybciej przechodzi tą transformację, czyli LPP, CCC, ale także międzynarodowe firmy jak Inditex czy H&M, wycofują się z wielkoformatowych placówek. Podobnie dzieje się w retalu spożywczym. To pokazuje, że retailerzy sami z siebie dokonują zmiany i przetasowań w swoim klasycznym porteflu – zaczynają zamykać sklepy – powiedział.

- Z drugiej strony widoczny jest efekt konsumenta końcowego, który preferuje online bo jest szybszy i wygodniejszy i odpowiada na dzisiejsze potrzeby społeczne. Mamy zatem dwa wektory idące w tę sama stronę. Ich siły się dodają, moim zdaniem już nie można zatrzymać tej adopcji e-commerce - dodał.

InPost odpowiada na te wyzwania poprzez tworzenie usługi typu „end to end”, która zapewni najszybszą formę dostawy. - Dzisiaj ponad 80 proc. konsumentów oczekuje szybkiej i pewnej dostawy. Dlatego na rynkach, na których działamy, np. we Francji, przyspieszamy dostawy. Dostawa same day i gwarantowany next day jest już standardem – tłumaczył.

Ekologiczne dostawy - oczekiwania klientów

To nie wszystko. Oprócz szybkiej dostawy, konsumenci oczekują dostawy najbardziej ekologicznej spośród wszystkich dostaw do wyboru. - 60 proc. konsumentów młodej generacji, między 15 a 24 rokiem życia wybiera ta dostawę która w ich mniemaniu jest bardziej ekologiczna. Dziś robimy wszystko, by ta najbardziej reprezentatywna dla nas grupa, która wyznacza trend na przyszłość, stanowiła 90 proc. – dodał.

Transport przesyłek pod ziemią

Rafał Brzoska podjął także temat technologii. – Uważam, że za 10 lat transport przesyłek zwłaszcza między hubami będzie odbywał się pod ziemią. Np. firma Magway magnetycznymi wózkami, w tunelach znajdujących się 2 metry pod ziemią, jest w stanie przesyłać przesyłki z Manchesteru do Londynu w ciągu mniej niż jednej godziny – mówił.

– Patrząc ta to, że Wielka Brytania ma problem z kierowcami, że trudno jest rekrutować kurierów uważa, że jest to trend, który nie do zatrzymania – dodał.

Jego zdaniem, patrząc na problemy z zatrudnianiem pracowników w wielu branżach, automatyzacja jest nieunikniona, podobnie jak rozwój placówek samoobsługowych. Chodzi tu przede wszystkim o technologię, która będzie w stanie sprostać wyzwaniom klimatycznym. Tak, jak przesyłki pod ziemią, które są transportem zeroemisyjnym.

- Każdy kto proponuje dostawy do domu kontrybuuje negatywnie do środowiska. Jeśli duzi dostawcy promują dostawy do domu, to jest to wbrew temu co mówią, że zależy im na ograniczaniu emisji CO2. Dostawa do paczkomatu oszczędza 75 proc. emisji CO2 na każdą przesyłkę – tłumaczył.

- Dziś nikt nie ma wątpliwości, że jeśli w ciągu w ciągu 9 lat nie zmienimy naszych zachowań na bardziej przyjazne planecie, to nasze wnuki nie będą w stanie żyć w normalnym świecie – dodał.

- Jestem podbudowany ilością inicjatyw, które wdrażają różne koncerny po to, by wyznaczyć dobry kierunek. Przykładem jest planet pledge, który wdraża Amazon i do którego namawia swoich partnerów. Chodzi o zostanie zeroemisyjną firmą nie w 2050 roku jak postuluje KE, ale w 2040, czyli za 19 lat oraz o ograniczenie emisji w ciągu 9 lat – przypomniał Rafał Brzoska.

Na pytanie, czy zmieni się trend, iż klient jest królem. Rafał Brzoska odpowiedział: - Jeżeli klient jest królem, to nasza planeta jest królową. Jeśli te dwa byty są w stanie razem koegzystować, to mamy szczęśliwe królewskie małżeństwo.