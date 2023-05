Rafał Brzoska pytany o wypływ ewentualnego zwiększenia świadczenia 500+ do 800+ na InPost odpowiedział, że niewątpliwie każda dystrybucja środków będzie przekładała się krótkotrwały efekt w postaci wzrostu siły nabywczej. - Natomiast pamiętajmy, że efektem tego bezpośrednim będzie wzrost, czy utrzymanie się inflacji na wysokim poziomie - dodał.

Prezes InPostu Rafał Brzoska

InPost: kwiecień upłynął zgodnie z przewidywaniami, maj nadzwyczaj pozytywny

Kwiecień upłynął dla InPostu w Polsce zgodnie z przewidywaniami, maj jest nadzwyczaj pozytywny - poinformował podczas telekonferencji z mediami prezes InPostu Rafał Brzoska, pytany o wolumeny przesyłek w naszym kraju.

"Kwiecień był zgodny z naszymi przewidywaniami. Pierwsza połowa była słabsza i została nadgoniona drugą połową kwietnia, więc my wpadamy na swoich oczekiwania. Faktem jednak jest, że bardzo wielu graczy e-commercowych kwiecień oceniało bardzo negatywnie. Może był to czynnik pogodowy, czynnik kalendarzowy - Święta, później weekend majowy, może zbiegły się niefortunnie. Wielu narzeka, my nie narzekamy na kwiecień" - powiedział prezes pytany o wolumeny przesyłek w Polsce.



"Maj wygląda nadzwyczaj pozytywnie. Pytanie, czy wpływ ma na to miało uwolnienie dużych zasobów gotówki w postaci zwrotu podatku dochodowego, który różni ekspercie oceniają na około 20 mld zł" - dodał.



W Polsce w I kwartale 2023 roku InPost obsłużył 132 mln przesyłek, wzrost obsługiwanych wolumenów sięgnął 18 proc.



Grupa InPost podała, że podtrzymuje prognozę na rok 2023 i nadal będzie się koncentrować na trzech obszarach: wzroście wolumenu w Polsce ponad rynek, przy jednoczesnym wzroście marży.

800+ zamiast 500+. Co to zmieni na rynku handlu?

Brzoska pytany o wypływ ewentualnego zwiększenia świadczenia 500+ do 800+ na InPost odpowiedział: "Niewątpliwie każda dystrybucja środków będzie przekładała się krótkotrwały efekt w postaci wzrostu siły nabywczej. Natomiast pamiętajmy, że efektem tego bezpośrednim będzie wzrost, czy utrzymanie się inflacji na wysokim poziomie. Myślę, że InPost już pokazał, że w tym inflacyjnym środowisku jesteśmy trochę marką konsumencką. (...) Jest to kolejny element dystrybucji, który prędzej przełoży się na handel tradycyjny niż e-commercowy, który waży znacznie mniej niż tradycyjny, ale jakiś efekt na pewno będzie".



Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zapowiedział w trakcie konwencji partii zwiększenie od 2024 r. świadczenie 500+ do kwoty 800 zł.

InPost w Wielkiej Brytanii

Brzoska podtrzymał wcześniejsze zapowiedzi, że w Wielkiej Brytanii InPost może kontynuować rozwój organiczny, ale też może zaangażować się kapitałowo w operatora logistycznego.

