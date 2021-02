Bujara: pracownicy handlu powinni być włączeni do narodowego programu szczepień

Pracownicy handlu powinni zostać zaszczepieni przeciwko COVID-19 w tym samym czasie, co nauczyciele - to postulat NSZZ "Solidarność", który został skierowany do prezydenta Andrzeja Dudy - mówił w Radiu Gdańsk przewodniczący Sekretariatu Handlu NSZZ "Solidarność" Alfred Bujara. Jak dodał, ta grupa jest najbardziej narażona na zakażenie.