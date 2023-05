Policja w Opolu szuka świadków burdy w sklepie Żabki na osiedlu Armii Krajowej - podała Agnieszka Nierychła, rzecznik KM Policji w Opolu.

Burda w Żabce w Opolu; fot. shutterstock.com

30 osób plądrowało Żabkę

Według wstępnych informacji, do incydentu doszło w nocy z czwartku na piątek. Do sklepu przy ulicy Grota-Roweckiego weszło ok. 30 młodych osób, które zaczęły plądrować sklep.

Członkowie grupy, nie zwracając uwagi na obsługę, kradli alkohol, słodycze i przekąski. Zamiast zapłacić, rzucili drobną kwotę koło kasy, a następnie rozbawieni wyszli na miasto. Pracownik sklepu powiadomił firmę ochroniarską, jednak nie ujęto żadnego z uczestników zajścia.

Opole: policja szuka świadków zdarzenia w Żabce

Policja poszukuje obecnie świadków zdarzenia. Prawdopodobnie uczestnicy napaści wracali z wieczornego koncertu. Jak poinformowała rzeczniczka opolskiej policji, kradzież jest przestępstwem ściganym z urzędu, za które grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl