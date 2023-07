Przypomnijmy, że kilka dni temu Biedronka opublikowała w internecie film, w którym przedstawiła jak wygląda praca w sklepach należących do sieci. Nagranie wywołało spore poruszenie w sieci, a pod filmem pojawiły m.in. negatywne komenatrze.

Wobec zaistniałej sytuacji Radio Zet poprosiło Biedronkę o komentarz:

Odnosząc się do treści internetowych komentarzy, należy mieć na uwadze, że obraźliwe wypowiedzi mogą dotknąć konkretne osoby, które pomagają nam w trakcie codziennych zakupów. Jesteśmy otwarci na informację zwrotną i działamy w sposób systemowy, dlatego nasi pracownicy mają zagwarantowaną możliwość anonimowego zgłaszania ewentualnych nieprawidłowości do Biura Obsługi Pracowników, a każdy zgłoszony sygnał jest sprawdzany przez doświadczony zespół koordynatorów do spraw relacji pracowniczych - odpowiedziała sieć.