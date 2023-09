Czy Biedronka ukrywa, że wśród zabawek są przedstawiciele produktów powszechnie uznawanych za niezdrowe?

- Nie zauważyłem tego. Kampania jest o zbilansowanej diecie. Na stronie internetowej jest zawarta informacja napisana przez dietetyka: Ważne, by produkty o mniejszej wartości odżywczej, które pojawiają się w diecie, stanowiły niewielką jej część i były spożywane z umiarem. Nie jestem dietetykiem, ale korzystałem z ich usług i za każdym razem słyszałem podobne sformułowania. Oczywiście istnieje możliwość całkowitego wykluczenia niezdrowych produktów z jadłospisu dziecka i pluszaki nie są w stanie w tym przeszkodzić - w przeciwieństwie do rodziców. Biedronka sprzedaje produkty, ale ich wybór zawsze leży po stronie człowieka - wyjaśnia Jakub Biegaj, lider działu kreacji w GetHero.

Opisy samych pluszaków też są skonstruowane tak, żeby mieć jasność co do tego, że wypicie butelki słodzonej oranżady lub zjedzenie całego słoika kremu orzechowego nie jest najlepszym pomysłem. Nawet parówka - która nie musi być produktem najgorszego sortu - pojawia się w obstawie “świeżych warzyw i pełnoziarnistego pieczywa”.

- Z tej kampanii wynika jasno, że wszystko jest dla ludzi, ale nie należy z pewnymi produktami przesadzać. Co istotne, przesada jest w tym przypadku rzeczownikiem pasującym idealnie do oburzonych komentarzy - wystarczy zamienić ją na umiar i można sobie pozwolić na kanapkę z Nutellą bez obawy o zdrowie swojego dziecka - dodaje Biegaj.

Jakub Biegaj, lider działu kreacji w GetHero jest zdania, że sam kult maskotek z Biedronki ma swoje źródło w dwóch rzeczach.

- Pierwsza edycja pluszaków zagrała zasadą niedostępności i szturmem wbiła się do świadomości klientów, jako towar, który w jakiś sposób jest “ekskluzywny”. Nie każdy mógł zostać posiadaczem tych zabawek, co w oczach klientów podbijało ich wartość. Kolejne wariacje na temat gangów są beneficjentami sukcesu protoplastów i mają już ugruntowaną pozycję. Idea kolekcjonowania jest chyba zakorzeniona w nas od najmłodszych lat - kolega zbierał znaczki, koleżanka zbierała karteczki, ja zbierałem Pokemony, itd. Nie zapominajmy, że rodzice obecnych kilkulatków niejednokrotnie wychowali się w czasach, kiedy każda paczka chipsów miała w środku coś do zbierania i to oni ostatecznie “zdobywają” pluszaki dla swoich pociech. Chyba mamy to zaszczepione i jak widzimy, że coś jest serią, to uznajemy, że warto mieć wszystko, co w tej serii się znajduje - wylicza.