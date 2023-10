W sklepach sieci Biedronka możliwy jest zwrot wybranych, szklanych butelek bez względu na ich miejsce zakupu - mówi Joanna Piwowarczyk, menedżerka ds. komunikacji korporacyjnej w sieci Biedronka.

Biedronka: zwrot szklanych butelek bez względu na ich miejsce zakupu, fot. shutterstock

Biedronka: zasady zwrotu szklanych butelek

- Zgodnie z regulaminem przyjmowania opakowań zwrotnych w sklepach sieci Biedronka możliwy jest zwrot wybranych, szklanych butelek bez względu na ich miejsce zakupu. Zwrotu kaucji w postaci gotówki dokonuje się jedynie po okazaniu przez klienta paragonu fiskalnego z naszej sieci - mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Joanna Piwowarczyk, menedżerka ds. komunikacji korporacyjnej w sieci Biedronka.

- W przypadku, gdy kupujący nie posiada paragonu fiskalnego wskazującego na pobranie kaucji przez Biedronkę, to kasjer zobowiązany jest do wydania mu vouchera do wykorzystania na kolejne zakupy w ciągu 100 dni - dodaje.

Biedronka: Jak wygląda zwrot kaucji?

Jak informuje Joanna Piwowarczyk, kaucja jest pobierana w przypadku zakupu następujących produktów sprzedawanych w butelkach zwrotnych: piwo Warka Classic, piwo Namysłów Pils, piwo Kasztelan niepasteryzowany, piwo Harnaś, piwo Żywiec Jasne Pełne, piwo Lech Premium, piwo Tyskie Gronie, piwo Żubr.

- Warto zaznaczyć, że zwrot kaucji obowiązuje również w przypadku przyniesienia przez klienta następujących kontenerów po butelkach zwrotnych: kontener zielony Carlsberg, kontener zielony Okocim, kontener czarny Grupa Żywiec, kontener czerwony Warka, kontener czerwony EB, kontener czarny Specjal, kontener czerwony Żywiec, kontener czerwony Tyskie, kontener zielony Lech, kontener zielony Żubr - tłumaczy Joanna Piwowarczyk.

Gdzie znajduje się informacja o wysokości kaucji?

- Informacja o wysokości pobieranej przez Biedronkę kaucji za butelki zwrotne zamieszczona jest na etykiecie znajdującej się przy danym produkcie, w kasie sklepu lub u pracownika sklepu. Informacja o wysokości pobieranej przez Biedronkę kaucji za kontenery po butelkach zwrotnych dostępna jest w kasie sklepu lub u pracownika sklepu - wyjaśnia.

- Pracownik ma prawo odmówić odbioru butelek, które są brudne, uszkodzone, bez etykiety oraz innych butelek, niż te po produktach wymienionych powyżej - podsumowuje Joanna Piwowarczyk.

