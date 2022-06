Buty i ubrania, czyli Biedronka idzie w ślad za Lidlem

Buty od Livergy dla Lidla to linia obuwia, która powstała jako primaaprilisowy żart i podziękowanie dla lojalnych klientów w Niemczech. Jednak okazało się, że „śmieszne” i nie do końca poważne buty sprzedawały się nawet za 5 tys. euro. Teraz swoją kolekcję prezentuje Biedronka.

Biedronka robi kolekcję swoich własnych ubrań i obuwia/ fot. twitter.com/angelslikeswift

Lidlowe buty z Lidla

„Lidlowe” buty tak bardzo spodobały się kupującym, że zostały wprowadzone do sprzedaży i ponownie pojawiają się w ofercie. W Niemczech do zdobycia było jedynie 400 par i to w ramach konkursu. Na platformach zakupowych buty były do kupienia nawet za 5 tys. euro.

- Odzież z wyraźnie widocznym logo marek to hit, który już od pewnego czasu podbija serca fashionistów, stając się zdobyczą dla kolekcjonerów. Lidl wsłuchując się w najnowsze trendy i oczekiwania klientów, stworzył oryginalną, limitowaną kolekcję ubrań oraz dodatków utrzymaną w duchu streetwearu. Motywem przewodnim kolekcji jest logo Lidla utrzymane w minimalistycznej oprawie - informowała rok temu sieć handlowa.

W ofercie Lidla znaleźć można było bawełniane T-shirty z widocznym dużym logo, a także skarpetki dostępne w dwóch różnych wzorach. Nowością w kolekcji były damskie legginsy, bluzy i czapki, a także sneakersy w charakterystycznej dla sieci kolorystyce.

Sneakersy z logo sieci Lidl Polska. Fot. materiały prasowe.

Buty i ubrania z Biedronki

W ślad za tą modą poszła Biedronka. Do tej pory sieć sprzedawała głównie klapki marki Kubota, w wersji standardowej, basenowej, a nawet imprezowej. Na początku grudnia 2021 roku obuwie z limitowanej kolekcji marki Kubota, zaprojektowane na życzenie sieci Biedronka, dostępne było w czterech wersjach kolorystycznych – srebrnej, różowej, czarnej i złotej.

Klapki Kubota – w „imprezowej” odsłonie. Fot. materiały prasowe.

Kubota jest jedną z polskich firm, obok Loft37 i Puccini, z którymi sieć sklepów Biedronka regularnie podejmuje współpracę, oferując możliwość sprzedaży produktów w swoich placówkach na terenie całej Polski. W ten sposób realizuje strategię wspierania polskich producentów i przedsiębiorców.

Nic więc dziwnego, że widząc tak wielką popularność streetwearowej kolekcji Lidla, Biedronka postanowiła pójść w ślady konkurencyjnej sieci. Klienci Biedronki niedługo będą mogli kupić klapki, bokserki, koszulki z logotypem sklepu.