Pod szyldem sieci Żabka swoje biznesy prowadzi w całej Polsce ponad 8000 franczyzobiorców. Aktywny rozwój sklepów ma miejsce również w Małopolsce. W samym Krakowie z siecią współpracuje blisko 350 przedsiębiorców. Kolejny franczyzobiorca – Elyar Guliyev – uruchomił w mieście swój sklep. Jubileuszowa 400. placówka Żabki powstała przy ulicy Grzegórzeckiej 79D/1.

W całym województwie małopolskim sklepy Żabka prowadzi ponad 650 franczyzobiorców.

- Od zawsze wiedziałem, że chcę prowadzić swój biznes. Przez długi czas pracowałem jako menadżer restauracji i to właśnie z własnym lokalem wiązałem przyszłość. Pandemia jednak zniwelowała moje plany – zaledwie kilka dni po otworzeniu drzwi restauracji nadszedł lockdown. Sytuacja zmusiła mnie do zakończenia działalności. Wtedy też zdałem sobie sprawę z tego, że sklepy spożywcze są bezpieczniejszą opcją w niepewnych czasach – mówi Elyar Guliyev, franczyzobiorca 400. Żabki w Krakowie. – Chociaż miałem doświadczenie w biznesie, to nie wiedziałem wiele o prowadzeniu handlu spożywczego. Kilka lat wcześniej studiowałem i mieszkałem w Poznaniu, poznałem osobę, która planowała zostać franczyzobiorcą sieci i już wtedy pomysł wydawał mi się ciekawy. Żabka była więc dla mnie oczywistym wyborem. Cały proces rekrutacyjny pozostawił bardzo dobre wrażenie, otrzymałem cenne wsparcie oraz porady – dodaje.