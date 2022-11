Handel

Bystrzaki w Biedronce: klienci odebrali już milion maskotek. Akcja kończy się w sobotę

Autor: AK

Data: 18-11-2022, 12:49

Już milion maskotek towarzyszących akcji Gang Bystrzaków trafiło do klientów sieci Biedronka. To ostatni moment, aby mieć szansę na ich otrzymanie, bo naklejki uprawniające do ich odbioru można zbierać tylko do soboty (19.11) włącznie.

Biedronka rozdała klientom milion Bystrzaków/ fot. Biedronka