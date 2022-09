Sobota 24 września będzie pierwszym dniem, kiedy odbierać będzie można maskotki Bystrzaków z Biedronki. Wszystkie osoby, które jeszcze nie zebrały wystarczającej liczby naklejek, będą miały do tego okazję. Biedronka przygotowała specjalne akcje, dzięki którym zdobyć będzie można naklejki na Bystrzaki.

Gang Bystrzakó w Biedronce. Maskotki można odbierać od 24 września/ fot. YouTube.com

Kiedy można będzie odebrać Bystrzaka?

W najbliższy piątek 23 września za dowolne zakupy klienci otrzymają 1 naklejkę, podobnie jak za dowolne zakupy w sobotę 24 września. Sobota będzie też pierwszym dniem, kiedy będzie można odbierać swoje Bystrzaki.

Jeśli jednak pójdziemy na zakupy i w piątek, i w sobotę otrzymamy aż trzy naklejki, czyli będziemy bliżej pozyskania ulubionego Bystrzaka.

Dodatkowe naklejki na Bystrzaki: jak je zdobyć?

Od 23 września do 1 października za każde wydane w Biedronce 99 zł (ze standardowymi wyłączeniami) do Wirtualnego Portfela w ramach akcji Gang Bystrzaków trafi 1 zł oszczędności.

Dodatkowo za każde wydane 99 zł z kartą MB w dniach 23 września – 19 listopada klienci otrzymają 1 dodatkową naklejkę, a jeśli w dniach 26 września – 19 listopada w ciągu jednego tygodnia od poniedziałku do soboty zrobią zakupy w co najmniej 3 różne dni, otrzymają dwie dodatkowe naklejki. Taka reguła będzie obowiązywać każdego tygodnia do 19 listopada.

Bystrzaki w sieci Biedronka. Zasady akcji

Za każde zaoszczędzone 6 zł w ramach Tygodniowych Misji Oszczędzania lub Wirtualnego portfela w ramach jednej transakcji klient otrzyma naklejkę. Aby odebrać Bystrzaka, który w tym roku nie będzie możliwy do kupienia, należy zebrać 50 naklejek w specjalnym albumie dostępnym w sklepie. Do odbioru towarzyszącej akcji książeczce pt. „Gang Bystrzaków. Oszczędzanie to nasza misja” wystarczy ich tylko 15.

Jak wyglądają maskotki z Gangu Bystrzaków?

Maskotkami będą głównie zwierzaki: pies Dżi-pi-es z supermocą - bliskością czy Skarbonita - świnka, której supermocą jest niska cena oraz jabłko Newton. W tej edycji Gangu Bystrzaków występują jedynie trzy maskotki. Nie da się ich kupić jak Słodziaków czy Świeżaków, rozdawane będą wyłącznie za zebrane naklejki.

