Bystrzaki w sieci Biedronka. Jakie są zasady akcji?

Autor: AK

Data: 06-09-2022, 10:53

Bystrzaki to nowa linia maskotek dostępnych w sieci Biedronka.

Jakie są zasady akcji, w której można zdobyć zabawkę z linii Gang Bystrzaków?

Bystrzaki w sieci Biedronka. Jakie są zasady tej akcji? fot. za YouTube

Bystrzaki w sieci Biedronka. Jakie są zasady akcji?

Druga Tygodniowa Misja Oszczędzania w ramach akcji Biedronki startuje pod hasłem: „Kupuj więcej i płać mniej”. Przy zakupie wybranych produktów z kartą Moja Biedronka lub aplikacją Biedronka klient uzyska rabat na ich zakup.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Biedronka i misja oszczędzania. Jakie produkty w promocji?

W tym tygodniu m.in. wszystkie lody na patyku i w rożku Marletto będzie można kupić w promocji 3+1 gratis. Przy zakupie 4 produktów na jednym paragonie klient otrzyma rabat o wartości najtańszego z nich. W ofercie dostępna jest też rozpuszczalna kawa Jacobs Kronung w cenie 25,99 zł przy zakupie dwóch opakowań, serek homogenizowany Piątnica w cenie 1,99 przy zakupie dwóch sztuk oraz herbata cejlońska Remsey, 75 torebek przy zakupie dwóch paczek w cenie 6,99 zł. W okazyjnej cenie będzie można też kupić wodę perfumowaną Adidas w cenie 13,99 przy zakupie dwóch flakonów oraz płyn do płukania jamy ustnej Listerine w cenie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań.

Biedronka co tydzień przewiduje nowe okazje do oszczędności, a w ramach aktualnej Misji klient przy większych zakupach oszczędza jeszcze więcej. Dzięki naszej akcji dajemy klientom szansę na realne oszczędności zarówno w trakcie codziennych, jak i większych zakupów. W tym tygodniu warto będzie z przyjaciółmi wybrać się do Biedronki m.in. na lody Marletto. Tomasz Brandys, dyrektor kategorii w sieci Biedronka

Bystrzaki w sieci Biedronka. Nowa akcja sieci w 2022 roku

W ramach oszczędności realizowanych w Wirtualnym Portfelu , w tym tygodniu oferowane są produkty wybranych marek producenckich. W tym tygodniu kupując wszystkie produkty marki Garnier, klienci oszczędzają w Wirtualnym Portfelu aż 50 % zapłaconej kwoty. Pozostałe marki, które przynoszą oszczędności w tym tygodniu to: Kinder – 20%, Fa – 30 %, Whiskas – 20%, Almette – 25 %. Środki z Wirtualnego Portfela można wykorzystać na zakupy w każdą sobotę w okresie trwania akcji Gang Bystrzaków. Wysokość zaoszczędzonej kwoty można na bieżąco sprawdzać w aplikacji Biedronka lub na stronie internetowej moja.biedronka.pl - po uprzednim zarejestrowaniu karty.

Bystrzaki w sieci Biedronka. Jakie zasady?

Za każde zaoszczędzone 6 zł w ramach Tygodniowych Misji Oszczędzania lub Wirtualnego portfela w ramach jednej transakcji klient otrzyma naklejkę. Aby odebrać Bystrzaka, który w tym roku nie będzie możliwy do kupienia, należy zebrać 50 naklejek w specjalnym albumie dostępnym w sklepie. Do odbioru towarzyszącej akcji książeczce pt. „Gang Bystrzaków. Oszczędzanie to nasza misja” wystarczy ich tylko 15.