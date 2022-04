Carrefour będzie wspierał startupy z branży retail

Grupa Carrefour we współpracy z daphni, europejskim przedsiębiorstwem venture capital, uruchomiła fundusz Dastore. Inicjatywa skoncentruje się na pomocy młodym cyfrowym startupom z branży retail. Fundusz rozpocznie działalność od zainwestowania 80 milionów euro w obiecujące przedsiębiorstwa z Francji i innych krajów, co ma wzmocnić innowacyjny charakter Grupy.

Autor: opr. RW

Data: 05-04-2022, 16:25

Model działania funduszu Dastore będzie się opierać na przejmowaniu mniejszościowych udziałów w startupach będących na wczesnym etapie rozwoju. Dzięki współpracy młode przedsiębiorstwa otrzymają dostęp do wieloletniego know-how obu inwestorów, a także możliwości przemysłowych oraz globalnego zasięgu sieci Carrefour. Sieć zapewni również startupom rozwiązania akceleracji biznesowej, wsparcie operacyjne, łatwiejszy dostęp do klientów, międzynarodowych rynków oraz danych potrzebnych do rozwoju.

W myśl strategii 2026 Carrefour

Działanie wpisuje się w cyfrową strategię 2026 Carrefour, ogłoszoną w listopadzie 2021 roku. Fundusz Dastore pozwoli na rozbudowanie innowacyjnego ekosystemu sieci, co ułatwi m.in. przewidywanie zakłóceń na rynku oraz określanie przyszłych liderów i wiodących modeli. W osiągnięciu celów funduszowi pomoże dedykowany zespół złożony z ekspertów Carrefour oraz daphni. Założenia inwestycyjne skoncentrują się na obszarach biznesowych strategii sieci: nowych inicjatywach e-commerce, obsłudze danych, narzędziach cyfrowych i usługach finansowych dla branży retail, a także logistyce i łańcuchu dostaw.

Start-upy przyspieszą transformację cyfrową

– Uruchomienie instrumentu venture capital to ważny kamień milowy w realizacji naszej strategii innowacji, który potwierdza naszą gotowość do dalszego rozwoju relacji ze środowiskiem startupów. Inwestowanie w startupy zapewnia sieci Carrefour możliwość przyspieszenia transformacji cyfrowej, a zarazem pomaga młodym przedsiębiorstwom w szybszym rozwoju. Z tego powodu zdecydowaliśmy się na bezprecedensowy model inwestycyjny w branży retail. Bardzo nas cieszy, że w tej przygodzie towarzyszy nam tak doświadczony i znany inwestor jak daphni – stwierdziła Elodie Perthuisot, Dyrektor ds. danych, handlu elektronicznego i transformacji cyfrowej w Grupie Carrefour.

– Dastore wpisuje się perfekcyjnie w jeden ze strategicznych celów daphni, jakim jest tworzenie mostów między startupami a korporacjami (w tym przypadków właśnie z siecią Carrefour) w zakresie e-retailu – powiedział Marc Simoncini, Partner w daphni.