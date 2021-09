Carrefour BIO rozpoczyna współpracę z Everli

Dostawy artykułów ze sklepów Carrefour BIO, oferujących certyfikowaną żywność ekologiczną, można zamawiać w serwisie zakupowym Everli oferującym dostawy domowe.

Autor: www.portalspozywczy.pl

Data: 20-09-2021, 11:24

Carrefour BIO rozpoczyna współpracę z Everli, fot. materiały prasowe

Carrefour BIO z dostawą do domu

Dostawy artykułów ze sklepów Carrefour BIO, oferujących certyfikowaną żywność ekologiczną, można już zamawiać w serwisie zakupowym Everli oferującym dostawy domowe. W serwisie Everli dostępna jest również oferta innych sklepów sieci Carrefour Polska.

Carrefour BIO to koncept, który zapewnia żywność ekologiczną. Pierwszy taki sklep w Polsce został otworzony w 2019 roku w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 87. W asortymencie Carrefour BIO znajduje się ponad 3000 produktów, od wypiekanego na miejscu pieczywa, warzyw i owoców z ekologicznych upraw po ofertę produktów bio marki własnej Carrefour, objętych gwarancją najniższej ceny.

Na półkach można znaleźć nie tylko produkty spożywcze, lecz również kosmetyki naturalne czy biodetergenty. Sieć uruchomiła nowy format sklepów w ramach strategii transformacji żywieniowej i demokratyzacji żywności bio.

Na przełomie sierpnia i września br. oferta sklepów Carrefour BIO została udostępniona w serwisie Everli – platformie typu marketplace służącej do zakupów spożywczych online.

– Zależy nam, aby zdrowa żywność pochodząca z ekologicznej produkcji oraz produkty bio do pielęgnacji były łatwo dostępne i przystępne cenowo dla konsumentów z całej Polski – mówi Michał Sacha, Członek Zarządu, Dyrektor Marketingu, Digital, IT, E-commerce i Usług Finansowych w Carrefour Polska.

– Stawiamy na rozwój nowych sposobów robienia zakupów, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań e-commerce. Dzięki rozszerzeniu współpracy z Everli możemy jeszcze bardziej ułatwić klientom skorzystanie z oferty produktów ekologicznych, którą oferujemy w naszej sieci w ramach strategii transformacji żywieniowej i programu Act for Food - dodaje.

Dzięki współpracy między Carrefour Polska a Everli użytkownicy serwisu mogą zamówić zakupy z wybranego sklepu Carrefour BIO, które dostawca – Szoper Everli dostarczy pod drzwi ich domu. Usługa może zostać wykonana w tym samym dniu, kiedy zostało złożone zamówienie. Produkty dostępne w serwisie Everli mają taką samą cenę, jak w sklepie stacjonarnym Carrefour BIO – klienci uiszczają tylko opłatę za dostawę w wybranym terminie.

– Dołączenie Carrefour BIO do grona partnerów Everli cieszy nas podwójnie. Jednym z naszych najważniejszych celów jest stałe poszerzanie oferty dla klientów w taki sposób, żeby za pomocą jednej platformy mogli zaspokoić różnorodne potrzeby związane z codziennymi zakupami. Profil sklepów Carrefour BIO oraz asortyment wpisują się w tę różnorodność. Z drugiej strony, nie mniej ważne są dla nas dobre relacje z naszymi partnerami i ich zaufanie, dzięki któremu możemy rozszerzać dotychczasową współpracę – w tym przypadku z całą siecią Carrefour – mówi Anna Podkowińska-Tretyn, Chief Business International w Everli.

Carrefour stawia na wygodne zakupy

Sieć Carrefour Polska w 2019 roku rozpoczęła współpracę z serwisem Everli (działającym wówczas pod szyldem Szopi.pl). Klienci od ponad trzech lat korzystają z możliwości zamówienia do domu zakupów z oferty kilku tysięcy produktów ze sklepów Carrefour.

Marka od lat rozwija ofertę nowoczesnych form robienia zakupów, by wyjść naprzeciw zmieniającym się potrzebom konsumentów. Obecnie poza tradycyjnymi zakupami w sklepie klienci mogą wybrać między dowozem zakupów do domu – realizowanym przez sieć oraz we współpracy z partnerami zewnętrznymi – odbiorem zamówienia online w hiper- i supermarketach (w formule Zamów i odbierz), dostarczeniem produktów do bagażnika samochodu w punktach Carrefour Drive oraz przesyłką kurierską produktów niewymagających chłodzenia. Od 2019 roku część oferty Carrefour jest dostępna również w serwisie Allegro.

Lista aktualnych adresów sklepów Carrefour BIO:

ul. Marszałkowska 83, 00-684 Warszawa

ul. Gen. Tadeusza Pełczyńskiego 5, 01-471 Warszawa

ul. Jana Kazimierza 50, 01-248 Warszawa

ul. Legnicka 58, 54-204 Wrocław, CH Magnolia Park