Carrefour Bio uruchamia drugi sklep w Warszawie

Format Carrefour BIO powstał w odpowiedzi na realizowaną przez sieć globalną strategię transformacji żywieniowej i demokratyzację bio, czyli upowszechnianie dostępu do produktów ekologicznych. Koncept Carrefour BIO spotkał się z dużym zainteresowaniem i uznaniem klientów. Mając na względzie pozytywne doświadczenia z jego wdrożenia w Polsce, sieć zdecydowała o uruchomieniu go w kolejnej lokalizacji.

- Rozwój formatu Carrefour BIO jest elementem konsekwentnie realizowanej przez Carrefour strategii transformacji żywieniowej, a doświadczenia z funkcjonowania pierwszego sklepu w tym koncepcie pokazały, że doskonale wpisuje się on w potrzeby polskiego klienta, który chce zrobić kompletne, wysokojakościowe i ekologiczne zakupy spożywcze niedaleko domu - mówi Tareck Ouaibi, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Operacji Carrefour Polska.

- Inwestując w koncept Carrefour BIO chcemy zagwarantować naszym klientom stały dostęp do ekologicznych produktów spożywczych w przystępnych cenach realizując naszą misję demokratyzacji żywności BIO w Polsce – dodaje T. Ouaibi.

W ofercie sklepów Carrefour BIO prawie 90% produktów to artykuły certyfikowane. Nie brakuje również produktów bezglutenowych, bez laktozy, bez dodatku cukru, dietetycznych, wegańskich czy wegetariańskich. Dzięki powiększonej do 200m2 powierzchni sprzedażowej sklepu przy ul. Pełczyńskiego 5 w Warszawie, na konsumentów dbających o zdrowy styl życia czeka jeszcze szersza oferta najpopularniejszego asortymentu formatu Carrefour BIO, czyli produktów świeżych. Do wyboru jest około 300 rodzajów sprzedawanych na wagę warzyw i owoców, mięsa i ryb, wędlin, serów, produktów garmażeryjnych oferowanych w ladach tradycyjnych, a także pieczywa, w tym również świeżo wypiekanego na miejscu. Klienci mogą również wybierać spośród 2300 produktów pakowanych, włączając w to 330 produktów marki Carrefour BIO, która wysoko oceniana jest za doskonałą relację jakości do ceny. Nie brakuje ekologicznego asortymentu niespożywczego, jak certyfikowanych kosmetyków naturalnych, produktów do makijażu i biodetergentów.

Carrefour BIO na Bemowie nie rezygnuje również z docenianych przez klientów Marszałkowskiej 87 rozwiązań less waste, jak kupowania produktów sypkich na wagę - m.in. płatków, kasz, makaronów, roślin strączkowych, kaw, bakalii, herbat i przypraw. W ofercie sklepu znajdzie się również świeżo wyciskany sok pomarańczowy bio, który klienci będą mogli nabyć do szklanych butelek dostępnych w sklepie.

W sklepie Carrefour BIO użytkownicy aplikacji Mój Carrefour skorzystają ze zniżki 10% na całe zakupy. Akceptowana będzie również Karta Dużej Rodziny, Rodzinka i Seniora oraz wszystkie karty podarunkowe sieci Carrefour oraz kupony z aplikacji Mój Carrefour. Sklep przy ul. Pełczyńskiego 5 otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-21:00 oraz 8:00-20:00 w soboty i niedziele handlowe.