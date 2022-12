Produkty marek własnych, szczególnie w okresie wysokiej inflacji w Polsce, szybko zyskują na popularności. Idąc za tym trendem Carrefour wprowadził refillomat z produktami z kategorii chemii gospodarczej z produktami marki własnej.

Klienci Carrefour w Arkadii mogą korzystać z refillomatu na chemię gospodarczą/ fot. mat. prasowe

Nie tylko marki własne są tańsze. Tańsza od marki własnej może być... marka własna w opakowaniu wielokrotnego użytku. Jak zapewnia operator, różnica między ceną produktu marki własnej Carrefour w opakowaniu i bez niego, sięga nawet 20%, co teoretycznie oznacza, że wybrany produkt może być tańszy dla klienta nawet o połowę w porównaniu do produktu brandowego w opakowaniu.

Dzięki możliwości zakupu produktu do własnego opakowania wielokrotnego użytku w wybranej ilości nie tylko przyczyniamy się do zmniejszenia odpadów, lecz także oszczędzamy pieniądze, ponieważ artykuły dostępne w refillomacie są tańsze niż ich półkowe odpowiedniki. Obserwujemy, że Polacy coraz chętniej korzystają z rozwiązań w duchu zero waste, więc planujemy konsekwentnie rozwijać projekt stacji reflillujących w naszych sklepach, rozszerzając go o kolejne asortymenty, także spożywcze. W planach mamy już kolejne dwie takie stacje. mówi Sylwester Mroczek, manager działu rozwoju formatów i konceptów handlowych w Carrefour Polska

Nowy refillomat Carrefour w Arkadii

W nowym refillomacie zlokalizowanym w hipermarkecie Carrefour w C.H. Westfield Arkadia w Warszawie klienci będą mieli do wyboru mydło do rąk oraz zróżnicowane produkty do sprzątania – płyny do kuchni, naczyń, szyb, paneli i drewna, mebli, łazienki, a także płyn uniwersalny do czyszczenia.

Jak działa refillomat?

Zasada działania urządzenia jest bardzo prosta – wystarczy wybrać produkt, wytarować butelkę (swoją lub kupioną przy maszynie), podstawić ją w odpowiednie miejsce, przytrzymać przycisk i napełnić według uznania, następnie nakleić wydruk z wagi i zapłacić za produkt przy kasie.

Projekt sieci innowacyjnych Eco Barów wystartował w 2020 roku we współpracy ze startupem Swapp! W wybranych sklepach Carrefour w Warszawie i Wrocławiu możliwe jest własnoręczne uzupełnianie kosmetyków i środków czystości. Od końca sierpnia br. w sklepie Carrefour Arkadia działa również Pasta Station – automat do kupowania makaronów Lubella sypanych do torebek papierowych i własnych opakowań, który został uruchomiony we współpracy z firmą Maspex.

