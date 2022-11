Handel

Carrefour dostarczy zakupy prosto do lodówki. Na razie nie w Polsce

Autor: Adam Tubilewicz

Data: 03-11-2022, 18:43

Carrefour dostarczy zakupy klientom prosto do lodówki. Sieć testuje we Francji nowy koncept delivery we współpracy z producentem zamków do drzwi.

Carrefour dostarczy zakupy prosto do lodówki. fot. zrzut ekranu z filmu promującego program