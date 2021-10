Carrefour i Delipop rozwijają nową sieć punktów odbioru zakupów

Carrefour ogłosił współpracę z Delipop, który rozwija nową sieć punktów odbioru zakupów dla pieszych. Pierwszy punkt został otwarty w Paryżu 6 października.

Autor: portalspozywczy.pl/informacja prasowa

Data: 07-10-2021, 17:01

Carrefour ogłosił współpracę z Delipop, który rozwija nową sieć punktów odbioru zakupów dla pieszych. / fot. materiały prasowe

Carrefour jest pierwszą siecią, która połączyła siły z Delipop, startupem specjalizującym się

w logistycznej obsłudze zamówień żywności dla e-commerce. Partnerstwo to zostało zainaugurowane 6 października otwarciem pierwszego punktu, przy 194 Avenue de Versailles w Paryżu.

Zrobotyzowane punkty odbioru to łatwiejsze e-zakupy

Zrobotyzowany punkt odbioru e-zakupów spożywczych dla pieszych to usługa rozwijająca lokalny

e-commerce, oferująca klientom asortyment 15 000 produktów dostępnych na stronie carrefour.fr. Dzięki Delipop klienci będą mogli odbierać zamówienia złożone na carrefour.fr jeszcze tego samego dnia, w szerokim zakresie godzin – od 8.00 do 22.00, od poniedziałku do soboty. Przygotowane

w magazynie Carrefour zamówienia będą dostarczane i przechowywane w punkcie odbioru Delipop

w chłodzonej maszynie w temperaturze +4°C i -18°C. Po złożeniu zamówienia, klient otrzyma wiadomość SMS z kodem dostępu do w 100% zautomatyzowanej maszyny Delipop, co umożliwi odebranie zakupów w mniej niż jedną lub dwie minuty, w zależności od wielkości zamówienia.