Carrefour i Eko-Punkt zabrały 2 mln opakowań w 3 miesiące

Autor: opr. RW

Data: 20-04-2023, 17:53

Unijna dyrektywa Single Use Plastics (SUP) nakłada na państwa członkowskie obowiązek zbiórki 77 proc. butelek napojowych w 2025 i 90 proc. w 2030 roku. Choć trwają jeszcze prace nad implementacją tych przepisów do polskiego prawa, Carrefour wraz z EKO-Punkt Organizacją Odzysku Opakowań uruchomił w swoich wybranych sklepach w woj. śląskim test własnego systemu kaucyjnego.

Carrefour i Eko-Punkt zabrały 2 mln opakowań w 3 miesiące /fot. mat.pras