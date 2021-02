Carrefour i IKEA rozwijają mobilne punkty odbioru zamówień

IKEA i Carrefour Polska planują długofalową współpracę pozwalającą klientom średniej wielkości miast, w których nie ma stacjonarnych sklepów IKEA, na łatwy, komfortowy i bezpieczny odbiór towarów zakupionych wcześniej w sklepie internetowym. Już wkrótce kolejne mobilne punkty mogą pojawić się przed wybranymi Galeriami Carrefour.

- W ośmiu polskich miastach klienci Galerii Carrefour, przy okazji zakupów w naszych centrach handlowych, mogą jednocześnie w dogodny sposób odebrać towar zakupiony wcześniej

w internetowym sklepie IKEA. To przykład współpracy ułatwiającej klientom życie i zbliżającej ich do sklepu, którego fizycznie nie ma w ich miastach – ocenia Ewa Karska, dyrektor Działu Galerii Handlowych Carrefour Polska.

- Naszą pasją jest urządzanie domu i tworzenie lepszego życia na co dzień. Dlatego też, w tak dynamicznie zmieniającym się świecie, nieustannie szukamy nowych rozwiązań odpowiadających na zmieniające się potrzeby naszych klientów. Poprzez współpracę z Carrefour chcieliśmy być jeszcze bliżej i ułatwić naszym klientom odbiór zamówionych produktów, by stały się jak najbardziej dostępne, niezależnie od tego, czy w miejscu gdzie mieszkają jest możliwa wizyta w sklepie IKEA. Ma to duże znaczenie, szczególnie teraz kiedy dom stał się wielofunkcyjnym centrum naszego życia i niejednokrotnie pełni funkcję biura, szkoły, a nawet klubu fitness. Może się okazać, że często wymaga zmian, a dzięki Mobilnym Punktom Odbioru Zamówień zakupy stają się łatwiejsze i prostsze – mówi Małgorzata Bochenek, dyrektor ds. rozwoju biznesu i transformacji IKEA w Polsce.

Mobilne Punkty Odbioru Zamówień IKEA w centrach handlowych Carrefour:

Galeria Sonata: Sochaczew, ul. Warszawska 119

Galeria Głogów: Głogów, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 12

Galeria Śląska: Rybnik, ul. Gliwicka 45

Galeria Lwowska: Zamość, ul. Lwowska 56

Galeria Grudziądzka: Grudziądz, Konarskiego 45

Carrefour Biała Podlaska: Biała Podlaska, ul. Jana III Sobieskiego 9

Carrefour Inowrocław: Inowrocław, ul. Wojska Polskiego 10

Carrefour Siedlce: Siedlce, ul. Monte Cassino 77

Mobilne Punkty Odbioru Zamówień IKEA to jedna z możliwych form zakupów w systemie zamów i odbierz. Podczas składania zamówienia w sklepie internetowym klient może wybrać preferowany punkt odbioru oraz dogodny termin odbioru przesyłki. Mobilne punkty zlokalizowane są w widocznych miejscach na wybranych zewnętrznych parkingach centrów handlowych. Wydanie zamówienia odbywa się w bezpieczny i bezkontaktowy sposób.

