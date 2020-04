Carrefour korzysta na koronawirusie. W Polsce wzrost LfL o 8,8 proc.

Carrefour opublikował dane o silnym wzroście sprzedaży we wszystkich krajach w pierwszym kwartale br. Dobre wyniki to nie tyko wpływ pandemii i zwiększone zakupy, detalista poprawił sprzedaż już na początku br. Sprzedaż w Polsce wyniosła 526 mln euro, co oznacza wzrost LfL o 8,8 proc. i wzrost organiczny o 8,4 proc.