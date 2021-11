Carrefour ma być cyfrową firmę handlu detalicznego

- Chcemy przekształcić Carrefour z tradycyjnego detalisty posiadającego możliwości w zakresie e-commerce w cyfrową firmę handlu detalicznego – mówi Alexandre Bompard - Prezes-Dyrektor Generalny Carrefour.

Nowa wizja dla Carrefoura; fot shutterstock.com

W latach 2022-2026 Carrefour zwiększy swoje inwestycje w sektorze cyfrowym o około 50 proc. z budżetem w wysokości 3 mld euro.

Cyfrowa strategia Carrefour

Na odbywającym się dziś w Paryżu „Digital Day” Carrefour przedstawia kluczowe kierunki swojej strategii cyfrowej do roku 2026 oraz związane z nią cele w zakresie tworzenia wartości.

Strategia bazuje na podejściu „data-centric, digital first” i będzie wdrażana w czterech podstawowych obszarach: szybszy rozwój działalności e-commerce, wzrost znaczenia biznesu opartego na Data & Retail Media, cyfryzacja usług finansowych, gruntowna transformacja tradycyjnych operacji dystrybucyjnych poprzez cyfryzację.

Carrefour dąży do potrojenia wskaźnika GMV (Gross Merchandise Value) swojej działalności e-commerce, który ma wynieść 10 mld euro w 2026 r.

Grupa przewiduje również, że w 2026 roku cyfryzacja przyniesie dodatkowe 600 mln euro zysku z bieżącej działalności operacyjnej (ROI) w porównaniu z rokiem 2021.

W tym celu Carrefour zwiększy swoje inwestycje w sektorze cyfrowym o około 50% w ramach specjalnego planu na lata 2022-2026, z budżetem w wysokości 3 mld euro. W związku z tym Grupa podnosi swój roczny cel inwestycyjny do około 1,7 mld euro, czyli do maksymalnego poziomu przedziału od 1,5 mld euro do 1,7 mld euro zapowiedzianego na początku 2021 roku.

Zgodnie z przyjętymi zasadami w zakresie odpowiedzialności społecznej i środowiskowej Grupa zapowiada osiągnięcie neutralności węglowej swojej działalności e-commerce do roku 2030, czyli 10 lat przed realizacją ogólnego celu Grupy w roku 2040.

Cyfryzacja w Carrefour

Cyfrowa strategia Grupy będzie bazowała na podejściu „data-centric, digital first” oraz czterech podstawowych kierunkach działania:

1) Szybszy rozwój działalności e-commerce

2) Wzrost znaczenia biznesu opartego na Data & Retail Media

3) Cyfryzacja usług finansowych

4) Gruntowna transformacja tradycyjnych operacji dystrybucyjnych poprzez cyfryzację.

