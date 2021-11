Carrefour: nowy dostawca ziemniaków do polskich sklepów

Carrefour nawiązał współpracę z Grupą Producentów Warzyw Nowakowscy-Nowiccy Sp. z o.o.. Rodzinna firma z Chłapowa w Wielkopolsce dołącza do grona dostawców ziemniaków marki Jakość z Natury, firm: Bugaj oraz Białuty.

W wyniku połączeniu sił trzech producentów, Carrefour rozpocznie w swoich sklepach sprzedaż ziemniaków uprawianych wyłącznie w zgodzie z filozofią rolnictwa zrównoważonego lub ekologicznego./fot. materiały prasowe

Ziemniaki marki Jakość z Natury do tej pory do sklepów sieci Carrefour dostarczały dwie firmy – FH Bugaj z województwa łódzkiego i Białuty z województwa mazowieckiego. Obecnie do grona dostawców Carrefour dołącza Grupa Producentów Warzyw Nowakowscy-Nowiccy z Wielkopolski, która jest rodzinnym, regionalnym przedsięwzięciem działającym w tym regionie od pokoleń. Ich wielohektarowe gospodarstwo specjalizuje się w produkcji ziemniaków, a także marchwi, kapusty czy cebuli. Wspólnie tych trzech producentów będzie zaopatrywać całą sieć Carrefour w Polsce w ziemniaki uprawiane w zgodzie ze środowiskiem naturalnym.

- Carrefour zmienia swoją ofertę produktów i zachęca Polaków do bardziej świadomej konsumpcji - mówi Marek Lipka, Członek Zarządu, Dyrektor Handlowy i Supply Chain Carrefour Polska. Rozpoczęcie współpracy z Grupą Producentów Warzyw Nowakowscy-Nowiccy z Chłapowa pozwoli nam rozpocząć rewolucję w naszej ofercie warzyw i owoców. Dotychczas skupialiśmy się na oferowaniu naszym klientom szerokiego wyboru produktów, od konwencjonalnych po ekologiczne. Jednak w kategorii ziemniaków, tak bardzo lubianych przez Polaków i często goszczących na naszych stołach, chcemy iść jeszcze dalej i zaoferować klientom wyłącznie produkty najwyższej jakości uprawiane zgodnie z filozofią rolnictwa zrównoważonego lub ekologicznego. To kolejny etap transformacji żywieniowej naszej sieci, której celem jest zachęcanie naszych rodaków do dokonywania bardziej świadomych wyborów żywieniowych – informuje Lipka.

W skład marki Jakość z Natury wchodzą obecnie 182 produkty pochodzące od 92 producentów, w tym między innymi: kurczak, pstrąg, wieprzowina, masło, sery, marchew, jabłka czy ziemniaki. Większość produktów pozyskiwana jest bezpośrednio z polskich małych i średnich gospodarstw rolnych, a jedynie takie produkty jak łosoś, szynka Serrano czy pomarańcze i mandarynki, importowane są z innych krajów.