Carrefour otworzy hipermarket w Gemini Park Tarnów

Gemini Park Tarnów wkrótce wzbogaci się o nowego operatora spożywczego. Centrum handlowe we wschodniej Małopolsce podpisało właśnie umowę najmu z siecią handlową Carrefour.

Data: 15-02-2022, 12:58

Carrefour nowym operatorem spożywczym Gemini Park Tarnów, fot. shutterstock

Gemini Park Tarnów z nowym operatorem spożywczym

Najemca, którego dla Gemini Park Tarnów pozyskała firma doradcza Colliers, wynajął w tarnowskim obiekcie powierzchnię mającą blisko 6,3 tys. m kw., na której powstanie hipermarket Carrefour. Będzie to pierwszy tak duży sklep sieci w Tarnowie.

Jak zapowiada sieć, nowy hipermarket zaoferuje mieszkańcom miasta dziesięć razy więcej produktów od klasycznego dyskontu oraz koncepty handlowe i nowoczesne rozwiązania ułatwiające zakupy. Sklep podzielony będzie na kilka stref tematycznych.

Kupujący znajdą w nim m.in. strefę sezonową, rozbudowany asortyment świeży, outlet produktów niespożywczych czy tzw. Zdrową Półkę z produktami BIO i wegańskimi, a także bez cukru, bez glutenu czy bez laktozy.

Wyróżnikiem Carrefour będzie również własna wędzarnia wędlin i ryb, a także piekarnia oraz oferta produktów lokalnych. Oprócz oferty spożywczej, kupujący znajdą w hipermarkecie także produkty przemysłowe, w tym wyposażenia wnętrz i dekoracje, sportowe, zabawki oraz RTV i AGD.

– Zgodnie z naszą długofalową strategią rozwoju na polskim rynku, kontynuujemy poszukiwanie atrakcyjnych lokalizacji dla naszych sklepów w różnych formatach, aby skuteczniej odpowiadać na potrzeby klientów – mówi Agata Kopytyńska, dyrektor działu nieruchomości i ekspansji Carrefour Polska.

Gemini Park: pięć nowych marek

Carrefour to kolejna nowość w ofercie Gemini Park. W ostatnich miesiącach tenant-mix galerii wzbogacił się o pięć nowych marek, w tym HalfPrice, Homla, PUMA, kaes i LeeCooper. Początek roku przyniósł natomiast umowę z TK Maxx.

Gemini Park Tarnów to centrum handlowe w Tarnowie i regionie. Na ponad 44,5 tys. m kw. znajduje się 130 sklepów, punktów usługowych i gastronomicznych. W ofercie znaleźć można krajowe i zagraniczne marki, w tym m.in. pełne portfolio marek LPP, C&A, HalfPrice, Calzedonia, Intimissimi, Stradivarius, Ochnik, Martes Sport, New Balance, Sizeer, Puma, 4F, Apart, Swiss, Wittchen, KFC, Home&You, Jysk, Castorama, Homla, a także Media Markt. W galerii działają także lokalni przedsiębiorcy rozwijający tutaj swoje biznesy.