Carrefour podał wyniki finansowe za pierwszą połowę 2023 roku. W Polsce sieć zanotowała sprzedaż na poziomie 1,1 mld euro, co oznacza wzrost o 1,7 proc. rok do roku.

Na rynkach Europy Carrefour chwali się silnymi przychodami i marżami w większości krajów, co zrekompensowało niższe zyski m.in. w Polsce.

W Polsce Carrefour w I półroczu 2023 zanotował sprzedaż na poziomie 1,1 mld euro, co oznacza wzrost o 1,7 proc. rok do roku. Natomiast już w II kwartale 2023 sprzedaż osiągnęła 572 mln euro, co oznacza spadek o 0,5 proc.

Carrefour chwali się dobrymi wynikami we Francji

Alexandre Bompard, prezes i dyrektor generalny Carrefoura, komentując wyniki sieci, zwrócił uwagę m.in. na trwały wzrost marek własnych.

- We Francji Grupa odnotowała znakomite wyniki, przy silnym wzroście marży operacyjnej. (...) Dobre wyniki we Francji odbiły się echem w większości naszych europejskich obszarów geograficznych, gdzie w drugim kwartale pojawiły się oznaki spowolnienia inflacji. (...) Jesteśmy przekonani, że nasze wyniki za drugie półrocze potwierdzają realizacje naszych całorocznych celów: wzrostu EBITDA, powtarzalnego dochodu operacyjnego i wolnych przepływów pieniężnych netto - dodał.

