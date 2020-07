Carrefour podpisał Call to Action organizowany przez koalicję Business for Nature

28 lipca br. Carrefour podpisał się pod inicjatywą Call to Action, dołączając tym samym do międzynarodowego grona firm, które deklarują, że ochrona natury i bioróżnorodności jest dla nich ważna, a tym samym wzywają do ambitnych działań w tym zakresie. Inicjatywa ta popierana jest przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, które jest jej członkiem.

- Przystąpienie do Koalicji Business for Nature jest kolejnym przejawem zaangażowania Carrefour dla środowiska – mówi Barbara Kowalska, Dyrektor ds. Jakości i Zrównoważonego Rozwoju Carrefour Polska. - Jako firma odpowiedzialna społecznie od lat włączamy się w szereg inicjatyw dla dobra planety oraz realizujemy własne projekty w zakresie ochrony środowiska. Zdrowe społeczeństwo opiera się w dużej mierze na naturze, a ingerencja człowieka w ekosystemy narusza bioróżnorodność. Biznes może odegrać ogromną rolę w odwróceniu tej tendencji, dlatego też cieszymy się z możliwości przyłączenie do tej inicjatywy – dodaje Barbara Kowalska.

Carrefour Polska stale rozwija działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, wpływając na zmniejszanie śladu węglowego, czy redukując ilość zużywanego plastiku. Filarem strategii CSR-owej biznesu sieci jest program „STOP Marnotrawstwu”, który dotyczy zarówno walki z marnowaniem żywności, jak i zrównoważonego korzystania z opakowań oraz zagospodarowania odpadów z nich powstających.

Ważnym elementem polityki CSR sieci jest również praca nad zmniejszaniem ilości wytwarzanego śladu węglowego w produktach oferowanych w sklepach. W 2020 roku Carrefour ogłosił kolejny cel w redukcji zmniejszania śladu węglowego. Sieć dąży do ograniczenia gazów cieplarnianych emitowanych ze sklepów i środków transportu o 40% do 2025 r. oraz o 70% do 2050 r., w porównaniu do poziomów z 2010 r.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.