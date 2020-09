Carrefour Polska: 81 mln zł zysku. Sieć zamknęła 51 sklepów

Przychody Carrefour Polska za 2019 rok wyniosły 8,295 mld zł w porównaniu do 7,937 mld zł rok wcześniej. Zysk netto to 81,3 mln zł (ok. 60 mln zł rok wcześniej).