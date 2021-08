Carrefour Polska chce kupić Krakowski Kredens

22 czerwca 2021 r. sąd ogłosił upadłość spółki Krakowski Kredens Tradycja Galicyjska. Jak podaje portal Dlahandlu.pl jedną ze spółek, która złożyła ofertę zakupu przedsiębiorstwa jest Carrefour Polska.

Carrefour zaoferował za Krakowski Kredens 2,5 mln zł / fot. PTWP

31 marca 2020 r. Krakowski Kredens Tradycja Galicyjska wypowiedział franczyzobiorcy umowę wygasłą we wrześniu 2020 r. W tym czasie prowadzone były poszukiwania nowego franczyzobiorcy.

W lipcu wpłynęła do spółki oferta zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa od firmy Łukasz Zadylak - FGU Tatry Wysokie. Zaoferowana cena to 1 200 000 zł. Zarząd poparł ofertę. Kolejna oferta wpłynęła od sieci Carrefour - na kwotę 2 500 000 zł. Pierwszy oferent podwyższył kwotę zakupu do 1 520 000 zł. Ofertę złożyła również spółka Scapremium (najpierw 2 000 000 zł, później 2 200 000, ostatecznie 3 200 000 zł.). Pod koniec roku znalazł się kolejny oferent - Serenity Blue (3 005 000 zł).

Oferty zostały złożone w sądzie.

W 2017 roku E.Leclerc za stoiska Krakowskiego Kredensu i nieruchomości w kilku miastach był gotów zapłacić 94 mln zł, ale krakowski sąd, na skutek zażaleń trojga wierzycieli, oddalił wniosek Almy o zatwierdzenie warunków sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Z tego powodu nie doszło do sprzedaży zorganizowanej części majątku.

Spółka Krakowski Kredens Tradycja Galicyjska rozpoczęła działalność operacyjną w czerwcu 2007 roku.