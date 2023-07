Na stanowisko Dyrektor Handlowej i Supply Chain Carrefour Polska powołana zostanie Joëlle Bejjani, stanowisko Dyrektora Nieruchomości, Ekspansji i Aktywów Carrefour Polska obejmie Agata Kopytyńska, a Dyrektorem Finansowym Carrefour Polska zostanie Nicolas Legendre.

Nowi członkowie zarządu Carrefour Polska

Z ogromną przyjemnością mogę już dzisiaj oficjalnie poinformować, że w sierpniu i wrześniu do grupy zarządzającej Carrefour Polska dołączą nowi członkowie, których rozległe doświadczenie i wiedza przyczyniać się będą do dalszego dynamicznego rozwoju naszej firmy i wzmacniania jej pozycji na polskim rynku – mówi Tareck Ouaibi, Prezes Zarządu Carrefour Polska.

Stanowisko Dyrektor Handlowej i Supply Chain oraz członka grupy zarządzającej ComEx Polska od 1 września obejmie Joëlle Bejjani, obecna Dyrektor ds. Rozwoju Sprzedaży we Francji. - Joëlle Bejjani wniesie do Carrefour Polska swoje doświadczenia z niemal 24 lat pracy w strukturach Carrefour - mówi Tareck Ouaibi. Joëlle dołączyła do Carrefour w 1999 roku i zajmowała różne stanowiska we Francji oraz w dziale handlowym Grupy Carrefour. W 2014 roku przeniosła się do Chin, gdzie była sukcesywnie mianowana National Merchandise Project Dyrektor i Sales Development & Pricing Director. Po powrocie do Francji w 2018 roku pełniła funkcję Pricing & Merchandise Transformation Director, a następnie w maju 2019 r. E-commerce Sales Development and Pricing Director. Od grudnia 2020 roku pełni funkcję Dyrektor ds. Rozwoju Sprzedaży we Francji.

Zmiana na stanowisku Dyrektora Handlowego

Dotychczas stanowisko Dyrektora Handlowego i Supply Chain obejmował Marek Lipka.

- Dziękujemy Markowi Lipce za jego wkład w budowanie strategii i pozycji Carrefour w Polsce. Jednocześnie niezwykle cieszę się z nominacji Joëlle, która na rodzimym rynku francuskim osiągnęła wyjątkowe wyniki i będzie przekładać swoje szerokie doświadczenie na polski rynek - mówi Tareck Ouaibi.

Na stanowisko członka grupy zarządzającej ComEx Polska i Dyrektora Nieruchomości, Ekspansji i Aktywów Carrefour Polska od 1 sierpnia awansowana została Agata Kopytyńska – dyrektor Nieruchomości i Ekspansji w Carrefour Polska. Agata Kopytyńska posiada ponad 20-letnie doświadczenie w branży retail w obszarze nieruchomości i finansów. Z Carrefour związana jest od 2006 roku. Do 2012 roku zajmowała kierownicze stanowiska w Dziale Kontrolingu, aby następnie kierować obszarem nieruchomości i ekspansji.

- Agata Kopytyńska przez kilkanaście lat pracy w strukturach Carrefour udowodniła, że połączenie szerokiej wiedzy finansowej i głębokiej znajomości rynku nieruchomości z prawdziwą pasją do branży retail jest skuteczną podstawą do budowania przynoszącej sukcesy ścieżki kariery - mówi Tareck Ouaibi.

Kobiety w zarządzie Carrefour

Z wielką radością chcę podkreślić fakt, że w struktury najwyższych stanowisk kierowniczych Carrefour Polska wejdą dwie kolejne kobiety. Jednym z filarów naszej strategii jest różnorodność.

Wdrażamy ją realizując m.in. politykę równych szans na rynku pracy, w tym na płaszczyźnie dążenia do parytetów w naszym środowisku biznesowym. Wierzę, że przykład zawsze idzie z góry i wraz z ogłaszanymi przez mnie już dzisiaj zmianami, cieszę się, że na poziomie zarządczym będziemy pracować już w pełni parytetowo - w składzie 3 kobiet i 3 mężczyzn - dodaje Tareck Ouaibi, Prezes Zarządu Carrefour Polska.

Również od 1 sierpnia stanowisko Dyrektora Finansowego oraz członka grupy zarządzającej - ComEx Polska obejmie Nicolas Legendre. Nicolas dołączył do grupy Carrefour w sierpniu 2011 roku jako audytor wewnętrzny na Europę i Amerykę Południową. Od lipca 2022 roku był Dyrektorem Finansowym w Eureca w ramach Grupy Carrefour. Przed objęciem tej roli Nicolas był Dyrektorem Kontrolingu w Carrefour Polska.

Nicolas zastąpi na tym stanowisku Jean – Francois Dohogne, który mianowany został Dyrektorem Finansowym i członkiem grupy zarządzającej Carrefour Włochy.

- Pragniemy podziękować Jean - Francois Dohogne za jego wkład w budowanie i realizację strategii Carrefour Polska w ciągu ponad 3 lat - mówi Tareck Ouaibi.

