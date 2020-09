Carrefour Polska podpisała Polski Pakt Plastikowy

Wspólne cele strategiczne Polskiego Paktu Plastikowego zostały ogłoszone 10 września br. podczas konferencji transmitowanej online. Cele Paktu oparte są na modelu trzech najważniejszych, postulowanych przez ekspertów, kierunków działań: ograniczanie użycia tworzyw sztucznych, innowacje i tworzenie obiegu zamkniętego.

Carrefour ma świadomość jak silnie plastik wpływa na degradację środowiska, dlatego też prowadzi aktywne działania proekologiczne, mające na celu jego redukcję w wykorzystywanych opakowaniach jednorazowych oraz odpowiednie gospodarowanie odpadami z tworzyw sztucznych. Nasza sieć angażuje się także w wiele inicjatyw sektorowych i ogólnopolskich realizowanych z partnerami zewnętrznymi, aby jeszcze skuteczniej realizować swoje cele środowiskowe oraz zachęcać swoich klientów i dostawców do coraz pełniejszego uczestniczenia w idei Zero Waste oraz realizacji idei obiegu zamkniętego - mówi Barbara Kowalska, Dyrektor Działu Jakości i Zrównoważonego Rozwoju w Carrefour.

Mapa drogowa proponowana przez Polski Pakt Plastikowy, współtworzony przez Carrefour Polska, zakłada 6 celów strategicznych, do realizacji których firmy działające w Polsce i wpływające na rynek opakowań z tworzyw sztucznych będą dążyć do końca 2025 roku.

Pierwszy cel to identyfikacja, a następnie eliminacja wskazanych, nadmiernych i problematycznych opakowań z tworzyw sztucznych poprzez przeprojektowanie, innowacje i alternatywne modele dostawy.

Drugi obejmuje dążenie do zmniejszenia o 30% użycia pierwotnych tworzyw sztucznych w opakowaniach wprowadzanych na rynek.

Trzeci cel to konkretne postanowienie – do 2025 roku 100% opakowań z tworzyw sztucznych na polskim rynku ma nadawać się do ponownego wykorzystania lub recyklingu.

Kolejne zobowiązania odnoszą się do zwiększenia udziału surowców wtórnych w opakowaniach z tworzyw sztucznych do poziomu 25%

a także efektywnego wsparcia systemu zbiórki i recyklingu opakowań tak, aby osiągnąć poziom recyklingu w wysokości co najmniej 55% na polskim rynku.

Ostatni cel stanowi bardzo ważny element walki o nowy model obiegu plastiku i mówi o podniesieniu jakości i efektywności edukacji konsumentów w zakresie segregacji, recyklingu, ponownego wykorzystania i ograniczenia zużycia opakowań. Należy bowiem postawić jeszcze mocniej na efektywną edukację konsumentów, angażującą przedstawicieli wszystkich sektorów.

W dniu inauguracji Polski Pakt oficjalnie dołączył również do światowej inicjatywy Plastics Pact network Fundacji Ellen MacArthur. W kolejnych latach członkowie Paktu będą promować rozwiązania, którym przyświeca realizacja celów i zachęcać firmy do podjęcia dobrowolnych zobowiązań w tym zakresie. Będą również upowszechniać przykłady dobrych praktyk, tak aby stały się one częścią codziennej praktyki biznesowej jak największej liczby przedsiębiorstw w Polsce.